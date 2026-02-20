Cruz Azul vs. Chivas: ¿Quién es favorito en el duelo de la Jornada 7 de la Liga MX?

El líder contra el sublíder. La jornada 7 de la Liga MX regala un auténtico partidazo cuando Cruz Azul reciba a las Chivas este sábado en un choque que no sólo sacude la tabla, sino que también empieza a marcar la carrera por el título.

La Máquina llega como segundo lugar con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota en este arranque de campeonato. El equipo de Nicolás Larcamón viene de un triunfo de carácter 2-1 ante Tigres, resultado que reafirmó su solidez y lo mantiene como uno de los candidatos firmes al campeonato.

Del otro lado, el Guadalajara vive un inicio perfecto: 18 puntos de 18 posibles, seis triunfos consecutivos y la etiqueta de líder. En su compromiso más reciente se quedó con el Clásico Nacional al vencer por la mínima al América gracias al gol de la “Hormiga” González. Sin embargo, la historia reciente en este cruce no le favorece: desde 2019 no logra vencer como visitante a Cruz Azul.

La 'Hormiga' González le dio la victoria a Chivas en el Clásico Nacional. Mexsport

Los antecedentes también inclinan la balanza hacia los celestes. En los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo liguilla, Cruz Azul suma cinco victorias y un empate. El capítulo más reciente fue en los cuartos de final del semestre pasado, cuando La Máquina se impuso 3-2 en un duelo que dejó marcado al Rebaño, especialmente por el penalti fallado por Javier Hernández.

Además, el partido tendrá un ingrediente especial: Ángel Sepúlveda enfrentará por primera vez a Cruz Azul tras su salida del club.

Más allá de la jornada 7, este sábado hay algo más en juego. Ambos son contendientes directos al título y también al premio de un millón de dólares que la Liga MX otorga al mejor equipo del año futbolístico. Actualmente, Chivas suma 47 puntos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, mientras que Cruz Azul tiene 48. La cima está en disputa.