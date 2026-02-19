Chivas recibió un guiño desde Europa por ‘La Hormiga’ González

Armando ‘La Hormiga’ González sigue teniendo los reflectores sobre él por sus buenas actuaciones. Un club de Europa ya le lanzó un guiño a Chivas por el delantero de 22 años de edad, que está entre los mejores Sub-23 del mundo, aunque el periodista David Faitelson aclaró que no es nada oficial y sólo es un seguimiento.

“Chivas ya ha recibido algún guiño, nada oficial, desde el futbol europeo por Armando ‘La Hormiga’ González. Insisto, nada oficial, solo un seguimiento”, indicó Faitelson.

Armando 'La Hormiga' González es sublíder de goleo, está a uno de Joao Pedro Mexsport

Aunque no dijo el nombre del club, todo indica de que se trata del Feyenoord, por la pista que dio, de que el presidente del cuadro de la Eredivise también fungió como directivo de las Chivas del Guadalajara.

“Les voy a dar una pista: el presidente de ese club europeo ya fue presidente deportivo, alguna vez de las Chivas Rayadas. Ahí se las dejo”, agregó.

Armando 'La Hormiga' González le volvió a marcar gol al América en la Liga MX Mexsport

Dennis Te Kloese llegó a Chivas en 2003 para impulsar las Fuerzas Básicas del equipo, junto al técnico Hans Westerhof. Después, fue Director Deportivo de Chivas USA del 2005 al 2008. En 2012, retornó al Guadalajara como Director Deportivo.

LOS NÚMEROS ACTUALES DE ‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ EN LA LIGA MX

El originario de Celaya, Guanajuato, es titular indiscutible bajo las órdenes del técnico Gabriel Milito en el actual torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

6 Juegos disputados.

6 juegos de titular.

5 goles, sublíder de goleo, a 1 uno de Joao Pedro.

416 minutos jugados.

7 millones de euros, su valor en el mercado, según Transfermarket.

Armando 'La Hormiga' González es titular indiscutible bajo el esquema del técnico Gabriel Milito Mexsport

En el Apertura 2025 de la Liga MX, Armando ‘La Hormiga’ González sumó 17 partidos, quedó campeón de goleo con 12 tantos y dio una asistencia.