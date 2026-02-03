Cruz Azul va por un Campeón del Mundo para reforzar su ataque

A seis días de que concluya la ventana de transferencias en la Liga MX, Cruz Azul se mueve con sigilo, pero con firmeza, en busca de apuntalar su plantel.

Fuentes señalaron que la directiva celeste tiene avanzadas las negociaciones para sumar a Christian Ebere, delantero nigeriano que actualmente brilla con el Nacional de Uruguay y que presume un título mundial Sub-17 en su historial.

El atacante africano, de 27 años, aparece como una de las principales opciones para reforzar el frente ofensivo de La Máquina, que ha resentido las bajas en el ataque de Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz durante el Clausura 2026.

Su llegada se daría como parte de la operación que contempla la salida de Camilo Cándido al conjunto charrúa, en un movimiento que beneficiaría a ambas instituciones.

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul. MexSport

Ebere se ha convertido en un jugador determinante en el futbol uruguayo gracias a su velocidad, potencia y capacidad para desempeñarse como extremo, cualidades que encajan en el proyecto deportivo que encabeza Nicolás Larcamón. Además, el futbolista cuenta con el respaldo de Iván Alonso desde la directiva, lo que ha facilitado el avance de las charlas.

Con un perfil atractivo para el mercado mexicano, el nigeriano es diestro, mide 1.77 metros y tiene una cotización superior al millón de dólares, cifra considerada accesible para Cruz Azul dadas las condiciones actuales.

Su incorporación permitiría a los celestes ampliar sus variantes ofensivas y competir con mayor profundidad en el torneo que ha sido turbulento en el arranque con el tema de las incorporaciones.

En el plano deportivo, Cruz Azul vive un buen momento. Tras cuatro jornadas disputadas, el equipo se ubica en el segundo lugar de la tabla general con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas.

El siguiente desafío en la Liga MX será ante el Toluca en calidad de visitante, mientras la directiva busca cerrar un refuerzo que eleve aún más la ilusión celeste.