Cruz Azul le dice adiós a Mateusz Bogusz; cada gol costó más de 3.6 mdd

Cruz Azul finalmente logró liberar una plaza de extranjero tras la salida del polaco Mateusz Bogusz, un movimiento que se tardó más de una semana y que terminó por complicar la planeación deportiva del club rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, pues esa vacante le habría permitido registrar sin contratiempos al colombiano Miguel Borja, quien partió a Medio Oriente.

A través de un comunicado en redes sociales, La Máquina confirmó la marcha del mediocampista europeo, quien deja el futbol mexicano para regresar a la MLS, ahora con el Houston Dynamo, luego de un paso discreto por La Noria.

Mateusz Bogusz va al Houston Dynamo Mexsport

“Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF. ¡Gracias y éxito, Mateusz!”, publicó el club.

De esta manera, Bogusz se despide de la Liga MX con más pena que gloria, luego de un año defendiendo la camiseta celeste. En total, el polaco disputó 38 partidos oficiales, en los que registró tres goles y ocho asistencias, siendo su anotación más recordada la conseguida ante Vancouver Whitecaps en la Final de la Concachampions.

¿CUÁNTO LE COSTÓ CADA GOL A CRUZ AZUL?

Mateusz Bogusz llegó a Cruz Azul procedente del LAFC a cambio de una cifra cercana a los 11 millones de dólares, una inversión fuerte que hoy deja más dudas que certezas.

Si se toma en cuenta ese monto y se divide entre los tres goles que el polaco consiguió en su paso por La Máquina, el resultado es contundente: cada gol de Bogusz le costó a Cruz Azul alrededor de 3.6 millones de dólares.

Un número que pone en entredicho el rendimiento del futbolista en relación con la inversión realizada, especialmente considerando que su salida se dio justo cuando el club necesitaba con urgencia liberar una plaza de extranjero para reforzarse de cara al próximo torneo.

Al final, Cruz Azul resolvió el problema administrativo, pero lo hizo tarde y caro, dejando la sensación de que la apuesta por Bogusz fue una de las más costosas —y menos rentables— de los últimos años en La Noria.