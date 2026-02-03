Así se ve el estadio donde Tigres debutará en Concachampions

A pocas horas del inicio del partido entre Forge FC y Tigres, el conjunto canadiense mostró las imágenes de su estadio, el Tim Hortons Field de Hamilton, donde disputarán la ida correspondiente a la Primera Ronda de la Concachampions 2026.

Siendo el primer partido de esta nueva edición de Concachampions, Tigres deberá sobreponerse a las condiciones climatológicas que se presentan en Hamilton, con la encomienda tomar ventaja en el marcador global y cerrar la eliminatoria en casa y frente a su gente.

Se tiene contemplado que este martes 3 de febrero, para la hora del partido (18:00 horas, tiempo de la CDMX) la temperatura baje hasta los -17°C, clima que roza lo inviable para los futbolistas que militan en la Liga MX.

De esta forma fue como Forge FC compartió el estado del terreno de juego a horas del inicio del compromiso, mostrando la nieve en cancha y tribuna, además de la cantidad acumulada detrás de las porterías... "Están listos para esto", mencionó el club canadiense.

* En México, el partido únicamente podrá sintonizarse a través de Fox One; no va por TV Abierta ni de paga.

El camino de Tigres o Forge en Concachampions

Pase lo que pase esta tarde Canadá, el resultado no será definitivo, ya que la vuelta de esta Primera Ronda de Concachampions se disputará martes 10 de febrero en la cancha del Volcán Universitario, donde el conjunto de Nuevo León tratará de sellar su boleto a la siguiente instancia del certamen.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará al vencedor entre Cincinnati (Estados Unidos) y Universidad O&M (República Dominicana) en la ronda de los Octavos de Final.

BFG