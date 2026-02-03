Los momios más raros y curiosos de apuestas para el Super Bowl LX

El Super Bowl LX, que enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots el 8 de febrero de 2026, no solo concentra las apuestas tradicionales, sino también una serie de momios inusuales y apuestas extravagantes que las casas colocan para entretener a los apostadores más audaces y fanáticos de las llamadas prop bets (apuestas de proposición).

Entre los mercados tradicionales, los momios vigentes sitúan a Seahawks como favoritos con líneas alrededor de -230 en moneyline, mientras que los Patriots se pagan alrededor de +190 si ganan el Super Bowl, reflejando la percepción de improbabilidad que rodea a ese resultado.

Más allá, las apuestas raras incluyen oportunidades completamente fuera del campo de juego: por ejemplo, casas como Caliente.mx ofrecen apuestas sobre cuánto tiempo durará el himno nacional y sobre qué canción cantará primero Bad Bunny en el medio tiempo, con algunos temas pagando hasta +2200, lo que indica cuotas largas asociadas a opciones poco probables.

Otro mercado clásico y siempre extraño es el de qué color de Gatorade será vertido sobre el entrenador ganador. Las probabilidades varían según el color, con opciones como naranja, verde/amarillo o púrpura y pagos más altos para colores poco comunes como rojo o claro.

Además, muchos sportsbooks internacionales y estadísticos ofrecen prop bets como:

Resultado del volado (cara o cruz) con momios cercanos a -106 cada uno.

Apuestas sobre si alguien llorará durante el himno o detalles del espectáculo musical.

En otras ediciones se han visto apuestas únicas como un alien invasion deteniendo el juego o apuestas sobre la ocurrencia de una jugada estadística rara como un Octopus (touchdown + conversión de 2 puntos), que históricamente ocurre en menos del 3% de los partidos.

Este tipo de mercados refleja cómo las casas de apuestas exploran el entretenimiento colateral al evento deportivo, no solo el resultado del juego, buscando captar la atención y ofrecer pagos potenciales muy altos para eventos improbables en un espectáculo global.

Los volados también se han convertido en una de las apuestas más recurridas durante los super domingos de la NFL. NFL

Tabla de Momios Prop Bets – Super Bowl LX (2026)

Volado de moneda

Cara +100 / Even

Cruz +100 / Even

Color del Gatorade (Post-partido)

Orange (Naranja) de +230 a +250

Yellow/Green (Amarillo/Verde) de +250 a +275

Blue (Azul) +260 a +300

Purple (Púrpura) +750 a +850

Clear/Water (Transparente) +1100

Red/Pink (Rojo/Rosa) +1100

No Gatorade Bath +5000

Longitud Himno Nacional (O/U)

Over 120 s -125

Under 120 s -105

Halftime Show – Canción de apertura

BAILE INoLVIDABLE +230

La Mudanza +300

Titi Me Pregunto +340

NUEVAYoL +380

DTmF / MONACO +600

Me Porto Bonito +750

BAILE INoLVIDABLE (valor alto) +850

I Like It +1500

Halftime Show

Audiencia televisiva 135.5 M -110

Bad Bunny saca nueva canción – Sí +185

Bad Bunny, artista puertorriqueño que estará en el Super Bowl e domingo, también es objeto de momios para las apuestas. AFP

Clave sobre estos momios

Volado de moneda es un mercado casi puro de probabilidad 50/50 tradicional en sportsbooks.

El color del Gatorade se ha convertido en una de las apuestas de entretenimiento más populares, con distintos colores y rangos de momios que reflejan la historia y patrones recientes de Super Bowls.

Los momios sobre el himno nacional se centran en la duración de la actuación; es una prop bet histórica que invita a comparar artistas y estilos de interpretación.

El halftime show de Bad Bunny genera muchas variaciones de prop bets, desde qué canción se toca primero hasta si se presentará una canción no lanzada anteriormente.

Muchos sportsbooks también ofrecen apuestas relacionadas con eventos de juego concretos (como quién anota primero o cuántos touchdowns en cada mitad), que pueden variar rápidamente conforme se acercan noticias de lesiones o alineaciones finales.