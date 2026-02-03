¿Cuánto cuesta el trofeo Vince Lombardi y cómo se compara con otros trofeos deportivos en EU?

El trofeo Vince Lombardi se convierte en el símbolo máximo del futbol americano profesional una vez que se entrega a un nuevo monarca de la NFL. Más allá de su valor simbólico, su costo real también despierta curiosidad: fabricar cada uno tiene un precio aproximado de 50,000 dólares.

El trofeo, elaborado por Tiffany & Co. desde 1967, está hecho de plata esterlina, mide cerca de 56 centímetros y pesa alrededor de 3.2 kilogramos. A diferencia de otros galardones deportivos, se produce uno nuevo cada temporada, ya que el equipo campeón se queda con la pieza original. Además, cada jugador recibe una réplica más pequeña, cuyo valor ronda los 1,500 dólares.

En comparación con otros grandes trofeos del deporte profesional en Estados Unidos, el Lombardi no es el más caro en términos materiales. El Stanley Cup de la NHL es el más caro en producir, alrededor de 650,000 dólares, pues cada año se le debe agregar un nuevo anillo de plata con los nombres de los jugadores campeones.

El Commissioner’s Trophy de la MLB, entregado al campeón de la Serie Mundial, tiene un valor estimado entre 15,000 y 20,000 dólares. Está fabricado en plata con detalles en oro y cuenta con 30 banderas que representan a cada franquicia de Grandes Ligas.

El Larry O’Brien Trophy de la NBA, que premia al campeón de las Finales, cuesta alrededor de 13,500 dólares. También está hecho de plata esterlina con baño de oro y se renueva cada año, como el Lombardi.

Así, aunque el trofeo Vince Lombardi no es el más costoso en términos monetarios, sí es uno de los más valiosos en términos culturales y mediáticos. Representa el clímax de la temporada deportiva más vista en Estados Unidos y simboliza la excelencia en la NFL.

La Stanley Cup lidera en valor material y antigüedad, el Lombardi destaca por su impacto simbólico y por ser el emblema de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Woodlawn Vase: El trofeo deportivo más caro del mundo:

El Woodlawn Vase es considerado el trofeo más costoso y valioso del deporte estadunidense, con un valor estimado de 4,000,000 de dólares. Creado en 1860 por la prestigiosa joyería Tiffany & Co., esta pieza de plata esterlina mide 91 cm de altura y pesa cerca de 13 kg. Su diseño es extremadamente detallado y representa la excelencia de la platería de mediados del siglo XIX, lo que lo convierte en una pieza histórica incalculable más allá de su peso en metal.

Su historia es tan fascinante como su valor; durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el trofeo fue enterrado en una granja de Kentucky para evitar que fuera confiscado o fundido por las tropas de la Unión para fabricar municiones.

No fue hasta 1917 cuando se vinculó oficialmente al Preakness Stakes, la segunda joya de la Triple Corona del hipismo, convirtiéndose en el trofeo en disputa más antiguo del país. Originalmente, el dueño del caballo ganador podía conservar la pieza original durante un año, pero desde 1953 se resguarda permanentemente en el Museo de Arte de Baltimore debido a su inmenso valor y fragilidad.