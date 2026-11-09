Última Hora Impreso de hoy

31 años después: Chivas, América y Cruz Azul vuelven a dominar la Liga MX como en 1995

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que los equipos más importantes y populares del futbol mexicano terminarán entre los primeros lugares de un torneo.

Por: Carlos Barrón

José Luis Sixtos peleando un balón con Ignacio Vázquez de Chivas
José Luis Sixtos peleando un balón con Ignacio Vázquez de ChivasMexsport

Han tenido que pasar 31 años para que los primeros lugares de un torneo fueran ocupados por los equipos más importantes y populares de México. En esta edición del torneo mexicano en 2026, Apertura, Chivas, América y Cruz Azul quedarán anclados entre los primeros cuatro lugares del torneo, algo similar a lo sucedido en 1995, cuando aún se jugaban competencias de un año.

En aquella ocasión, el otro invitado incómodo fue el Necaxa, a tal grado que terminó por ser campeón, pero aquellos que recuerdan ese torneo saben lo fuerte y emocionante que estuvo al tener a los cuatro mejores en semifinales.

El líder del torneo 94-95 fue el Guadalajara, las famosas 'Super Chivas', que con Alberto Guerra en la dirección técnica y un inspirado Ramón Ramírez que ayudó a Daniel Guzmán en la delantera, fueron el mejor equipo. 

¿CHIVAS PUEDE TERMINAR DE LÍDER?

Sin embargo, en semifinales no pudieron con el gol de visitante que les hizo Alberto García Aspe con el Necaxa y quedaron fuera. 

  • Hoy Chivas puede ser líder del Apertura 2026, pero depende de ganarle al Cruz Azul y que el América empate o no le gane a los Tigres. 
1994: Action file photo of a celebration of Chivas Guadalajara, during week 2 game of the 94/95 tournament against Cruz Azul. Chivas won 3-1./Foto de accion de archivo una celebracion de jugadores de Chivas Guadalajara, durante juego de la semana 2 del torneo 94/95 en contra de Cruz Azul. Chivas gano 3-1. MEXSPORT/DAVID LEAH
Una celebración de Chivas durante el torneo 1994-95. Mexsport

Las Águilas en 1995 eran un espectáculo. Volaban con sus 'abejas africanas', François Omam-Biyik y Kalusha Bwalya, dirigidos por Leo Beenhakker. Pero se metieron en el fuego cruzado de sus decisiones directivas y corrieron al técnico a un mes de entrar a la liguilla y con ello estropearon el ánimo del equipo, que ya no pudo sobrellevar la semifinal, perdida ante el Cruz Azul.

Francois Omam-Biyik of America during the 5th round match between America vs (and) Cruz Azul as part of the 1994–1995 Mexican Football Championship season at Estadio Azteca in Mexico City, Mexico, on October 01, 1994.
Francois Omam-Biyik del América fue un delantero inolvidable en ese año.David Leah

  • Las Águilas pueden ser líderes del torneo, si Chivas y Cruz Azul empatan y logran vencer a los Tigres en el Volcán. 

Cruz Azul fue el subcampeón en 1994-95

Cruz Azul tuvo a Carlos Hermosillo como el mejor goleador del torneo en 1995, pulso que le ganó en la última jornada a François Omam-Biyik.

De paso, la disputa de los goleadores fue un show aparte. Los cementeros se colaron hasta la final que perdieron 3-1 en el global ante un poderoso equipo necaxista. 

  • Hoy piensan en el bicampeonato, ya que al cierre del torneo son el equipo con mejores argumentos en la cancha.

Temas: