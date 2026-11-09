31 años después: Chivas, América y Cruz Azul vuelven a dominar la Liga MX como en 1995

Han tenido que pasar 31 años para que los primeros lugares de un torneo fueran ocupados por los equipos más importantes y populares de México. En esta edición del torneo mexicano en 2026, Apertura, Chivas, América y Cruz Azul quedarán anclados entre los primeros cuatro lugares del torneo, algo similar a lo sucedido en 1995, cuando aún se jugaban competencias de un año.

En aquella ocasión, el otro invitado incómodo fue el Necaxa, a tal grado que terminó por ser campeón, pero aquellos que recuerdan ese torneo saben lo fuerte y emocionante que estuvo al tener a los cuatro mejores en semifinales.

El líder del torneo 94-95 fue el Guadalajara, las famosas 'Super Chivas', que con Alberto Guerra en la dirección técnica y un inspirado Ramón Ramírez que ayudó a Daniel Guzmán en la delantera, fueron el mejor equipo.

¿CHIVAS PUEDE TERMINAR DE LÍDER?

Sin embargo, en semifinales no pudieron con el gol de visitante que les hizo Alberto García Aspe con el Necaxa y quedaron fuera.

Hoy Chivas puede ser líder del Apertura 2026, pero depende de ganarle al Cruz Azul y que el América empate o no le gane a los Tigres.

Una celebración de Chivas durante el torneo 1994-95. Mexsport

Las Águilas en 1995 eran un espectáculo. Volaban con sus 'abejas africanas', François Omam-Biyik y Kalusha Bwalya, dirigidos por Leo Beenhakker. Pero se metieron en el fuego cruzado de sus decisiones directivas y corrieron al técnico a un mes de entrar a la liguilla y con ello estropearon el ánimo del equipo, que ya no pudo sobrellevar la semifinal, perdida ante el Cruz Azul.

Francois Omam-Biyik del América fue un delantero inolvidable en ese año. David Leah

Las Águilas pueden ser líderes del torneo, si Chivas y Cruz Azul empatan y logran vencer a los Tigres en el Volcán.

Cruz Azul fue el subcampeón en 1994-95

Cruz Azul tuvo a Carlos Hermosillo como el mejor goleador del torneo en 1995, pulso que le ganó en la última jornada a François Omam-Biyik.

De paso, la disputa de los goleadores fue un show aparte. Los cementeros se colaron hasta la final que perdieron 3-1 en el global ante un poderoso equipo necaxista.