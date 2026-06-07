Brasil pierde a su único lateral derecho: Wesley fuera del Mundial 2026 por lesión

La búsqueda de Brasil de un lateral derecho fiable dio otro giro doloroso cuando Wesley fue excluido de la convocatoria para el Mundial tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo, y el centrocampista del Atalanta, Ederson, fue convocado en su lugar.

El defensa de la AS Roma, el único lateral derecho especialista en la plantilla de 26 jugadores de Carlo Ancelotti, se lesionó el sábado durante la victoria de 2-1 ante Egipto en Cleveland, según informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Ancelotti deberá ahora reforzar el flanco con los versátiles centrales Danilo e Ibáñez, mientras Brasil se prepara para su primer partido del Grupo C contra Marruecos el sábado.

La resonancia magnética reveló una lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo", informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) en un comunicado.

"La CBF lamenta la lesión. Wesley es un jugador muy querido por el equipo y siempre será considerado parte de este conjunto en su búsqueda por ganar su sexto título de la Copa del Mundo", agregó.

La CBF anunció que Ederson se unirá el lunes al equipo en Estados Unidos.

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

Siendo favoritos para ganar su sector y clasificarse a los 16avos de Final, Carlo Ancelotti, Neymar y compañía enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia durante la Fase de Grupos del campeonato:

Brasil Vs Marruecos / sábado 13 de junio, 16:00 horas - Nueva York.

Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio, 18:30 horas - Philadelphia.

Brasil Vs Escocia / miércoles 24 de junio, 16:00 horas - Miami.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Brasil es favorito para terminar 1º del Grupo C del Mundial 2026, sector que comparte con Marruecos, Haití y Escocia. Reuters

BFG