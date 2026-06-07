Así es como Alexander Zverev combate la diabetes tipo 1... ¡Campeón de Roland Garros!

En la que representó su cuarta final de Grand Slam, Alexander Zverev se coronó en Roland Garros y consiguió su primer Grande luego de 25 años de combatir la diabetes tipo 1 que le diagnosticaron desde su infancia.

Tras 5 sets en la cancha del Philippe Chatrier, Zverev se llenó de arcilla, rompió en llanto y cortó con una racha de 89 años (1937) sin que un alemán conquistara el título en tierra parisina.

Resonando en millones de aficionados debido a la diabetes tipo 1 que le fue diagnosticada a los 4 años, Alexander Zverev dejó en el pasado las finales de Grand Slam en las que cayó (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025) y y terminó por poner su nombre en la historia del deporte blanco.

Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros tras 4 finales de Grand Slam disputadas. Reuters

Alexander Zverev se impone a la diabetes; así la combate

Aproximadamente, 9.5 millones de personas sufren de diabetes tipo 1 en el mundo y, en el caso de Alexander Zverev, los médicos aseguraron que su desempeño en el alto rendimiento era muy poco probable.

Así como rompió el servicio de Cobolli en la Final de Roland Garros 2026, Sascha cortó con cada uno de los estereotipos y logró consagrarse como uno de los mejores tenistas del mundo, sin embargo, no fue gratis.

Con entrenamientos específicos, cargas diferenciadas en ciertos momentos de la temporada y teniendo que llevar sus dosis de insulina para inyectárselas en los descansos de -prácticamente- cada uno de sus partidos con el objetivo de mantener sus niveles de glucosa estables, mismos que de desestabilizarse podrían causar desde mareos hasta (en un caso extremo) problemas en las extremidades.

La condición crónica con la que vive Alexander Zverev no le impidió llegar hasta los más altos niveles en el tenis y hoy, domingo 7 de junio de 2026, poner su nombre en la historia de los campeones de Roland Garros, llenando de orgullo a una comunidad que lo respalda y se inspira en el legado que construye dentro de una simple cancha de tenis.

Alexander Zverev ya fue campeón en México, durante el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco 2021 (individual) y 2026 (dobles). Mexsport

BFG