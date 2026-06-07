Alexander Zverev vence a Flavio Cobolli y gana el torneo de Roland Garros

El tenista alemán Alexander Zverev obtuvo el primer título de Grand Slam de su carrera al vencer este domingo al italiano Flavio Cobolli en la final del Abierto de Francia. El encuentro se definió en cinco parciales con un marcador de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 sobre la cancha Philippe Chatrier del complejo de Roland Garros.

Con este resultado en la capital francesa, Zverev cortó una racha de tres derrotas previas en instancias finales de torneos de categoría mayor y se convirtió en el primer representante varonil de Alemania en conseguir un trofeo de Grand Slam desde que Boris Becker se impuso en el Abierto de Australia hace tres décadas.

El compromiso inició con un dominio del jugador alemán, quien consiguió romper el servicio de su oponente mediante un golpe de revés para posteriormente asegurar el primer set con un tiro ganador de derecha. En el segundo parcial, Cobolli reaccionó logrando un quiebre en el séptimo juego y manteniendo su servicio para emparejar el marcador global.

La paridad se rompió en el tercer episodio cuando el tenista italiano, décimo preclasificado del torneo, cometió un error no forzado al estrellar una derecha en la red, otorgándole la ventaja reglamentaria a Zverev.

En el cuarto set, el alemán cedió su servicio en dos ocasiones, y aunque logró recuperar los quiebres para igualar 5-5, Cobolli forzó el desempate (tiebreak) y definió la manga a su favor con un golpe de derecha para forzar el quinto set.

En el periodo definitivo, Zverev tomó la ventaja en los primeros juegos de la ruta basándose en su experiencia en este tipo de escenarios frente al exintegrante de las categorías inferiores de la AS Roma. Finalmente, el alemán mantuvo la regularidad en sus ejecuciones para asegurar los puntos necesarios en el cierre del encuentro y adjudicarse el campeonato de Roland Garros.