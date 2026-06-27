La boda que terminó con invasión croata: novios buscaban fotos perfectas y encontraron fiesta de Mundial

La novia seguramente imaginó cientos de escenarios para el día de sus fotos de boda. Quizá pensó en la luz perfecta, en el vestido moviéndose con el viento, en una imagen que resumiera para siempre uno de los momentos más importantes de su vida. Lo que probablemente nunca estuvo en el guion era terminar rodeada por una invasión de aficionados croatas celebrando el Mundial.

En las calles de Filadelfia, un día antes del partido de Croacia ante Ghana, una pareja de recién casados quedó atrapada en una escena que parecía escrita por un guionista con demasiado sentido del humor. Mientras posaban para su sesión fotográfica, la ciudad empezó a teñirse de rojo y blanco con miles de seguidores croatas que salieron a demostrar que un país de menos de cuatro millones de habitantes puede hacer ruido al otro lado del mundo.

Los novios buscaban una foto elegante. Obtuvieron una postal histórica.

El periodista Jimmy King, de Philadelphia Sports Network, captó el momento en las afueras del Ayuntamiento de Filadelfia, donde los aficionados croatas se reunieron para celebrar. Entre cánticos, banderas y camisetas con el tradicional cuadro rojo y blanco, la multitud terminó compartiendo espacio con la pareja y sus invitados.

¿Qué pasa cuando una multitud interrumpe la sesión de fotos de una novia?

La respuesta fue inesperada. En lugar de convertirse en una pesadilla, la pareja pareció disfrutar el caos. Porque pocas bodas pueden presumir que tuvieron como fondo una fiesta mundialista y miles de aficionados celebrando a su selección.

La fotografía perfecta quizá quedó diferente a lo planeado, pero ganó algo que ningún estudio puede fabricar: una historia.

Croacia ha construido una relación especial con los Mundiales. Desde su aparición como país independiente en 1998, pasó de ser una selección desconocida para muchos a convertirse en una potencia mundialista, con un subcampeonato en Rusia 2018 y una generación capaz de competir contra cualquiera.

Ahora, mientras pelea por avanzar otra vez en el torneo, sus aficionados demostraron que no necesitan esperar al partido para hacerse notar. Pueden llenar estadios, conquistar ciudades y hasta aparecer sin invitación en las fotos de una boda.

Porque algunas parejas contratan fotógrafos para capturar recuerdos. A esta pareja, el Mundial les mandó miles de testigos.