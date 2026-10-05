Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr tras dejar a Portugal; ¿qué pasará con su Selección?

Cristiano Ronaldo ya está de vuelta con el Al Nassr. El delantero portugués regresó a los entrenamientos de su club después de abandonar la concentración de la Selección de Portugal el pasado 30 de septiembre, situación que generó incertidumbre sobre su continuidad con el combinado nacional.

El propio Al Nassr fue el encargado de mostrar el regreso de Cristiano Ronaldo. A través de sus redes sociales, el club publicó un video y una fotografía del portugués llegando a sus instalaciones, acompañados por un mensaje de respaldo a su máxima figura: “El más grande de los deportistas... en el corazón de Náyid”.

Con su regreso al conjunto saudí, Cristiano comienza a preparar el próximo compromiso del Al Nassr en el campeonato de Arabia Saudita. El equipo enfrentará al Al Draih el viernes 9 de octubre, en la octava jornada de la competición.

El encuentro será importante para el Al Nassr, que actualmente ocupa la tercera posición con 16 puntos, por detrás del líder Al Hilal y del segundo lugar, Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo y la incertidumbre con Portugal

Mientras Cristiano Ronaldo retoma su actividad con el Al Nassr, todavía existe incertidumbre sobre su próximo llamado a la Selección de Portugal. Será hasta noviembre cuando se conozca si el delantero vuelve a ser convocado para los compromisos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Gales.

Por ahora, el portugués se concentra en responder con su club y mantener su ritmo competitivo. Además, Cristiano Ronaldo continúa persiguiendo uno de los grandes objetivos de la etapa final de su carrera: llegar a los mil goles.

El delantero registra actualmente 979 anotaciones, por lo que se encuentra a 21 goles de alcanzar la histórica cifra.