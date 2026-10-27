Portugal abre la puerta a Cristiano Ronaldo: aparece en la prelista tras la polémica

El nombre de Cristiano Ronaldo figura en la lista preliminar de la Selección de Portugal para la Fecha FIFA del mes de noviembre, abriendo las puertas a un inesperado y mediático retorno al combinado luso.

El sorpresivo anuncio emitido por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) ha sacudido al ámbito deportivo internacional tras la fuerte y polémica discrepancia pública entre el astro de 41 años y el director técnico Jorge Jesus, un conflicto institucional que el mes pasado desembocó en una dura sanción y suspensión internacional para el futbolista.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus: La ruta hacia la reconciliación

La fuerte fricción interna estalló durante la Fecha FIFA de septiembre, durante la concentración del equipo en Copenhague. El detonante de la crisis ocurrió cuando el estratega Jorge Jesus relegó al histórico delantero del Al-Nassr al banquillo en el triunfo luso por 2-1 frente a Noruega, obligándolo a realizar trabajos de calentamiento durante 30 minutos a un costado de la cancha sin concederle finalmente un solo minuto de juego.

Tras el silbatazo final, Cristiano Ronaldo acusó públicamente al entrenador de haber roto un pacto previo de comunicación respecto a su participación y sus intervenciones mediáticas. Acto seguido, el atacante abandonó deliberadamente el hotel de concentración tras señalar ante los directivos que no contaba con las condiciones emocionales óptimas para continuar bajo las órdenes del seleccionador.

Como consecuencia de este acto de indisciplina, el Consejo de Disciplina de la FPF impuso una estricta medida retroactiva de 30 días de suspensión junto a una multa económica simbólica cercana a los 255 euros. Al haberse computado desde el pasado 30 de septiembre, el castigo concluirá legalmente este viernes 30 de octubre, dejándolo reglamentariamente disponible y elegible para los próximos compromisos de la UEFA Nations League.

Las claves detrás del retorno de CR7 a la Seleção

Habilitación inmediata: Al completarse de forma oficial la vigencia de su sanción este 30 de octubre, el atacante queda habilitado a tiempo antes de que inicie formalmente el parón internacional de selecciones.

Gestión institucional: Pedro Proença, presidente de la FPF, intervino directamente en el vestuario para rebajar las tensiones personales y promover activamente el regreso del máximo goleador histórico de la escuadra

Disposición del cuerpo técnico: Pese al distanciamiento previo, Jorge Jesus afirmó ante los medios que las puertas del conjunto nacional siguen completamente abiertas, enfatizando que aunque el reglamento interno aplica para todos sin excepciones, el peso jerárquico del capitán es determinante.

Calendario de convocatoria oficial: La nómina definitiva y recortada se hará pública el viernes 6 de noviembre, de cara a los trascendentales enfrentamientos contra Dinamarca (14 de noviembre) y Gales (17 de noviembre).

El tramo final de su carrera: A sus 41 años, Cristiano ha sugerido internamente que la temporada 2026-2027 podría ser la última de su trayectoria profesional, lo que otorga un valor de nostalgia y marketing añadido a su presencia con el escudo nacional.