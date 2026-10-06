"Rompió su palabra": Cristiano Ronaldo explota contra el entrenador de Portugal y acusa traición

El vestuario de la selección de Portugal se encuentra sumido en una crisis interna sin precedentes en su historia reciente. El astro luso Cristiano Ronaldo emitió un explosivo comunicado en el que acusa al técnico Jorge Jesus de haber traicionado por completo su confianza en plena concentración.

"Es la segunda vez que rompe su palabra conmigo", sentenció con extrema dureza el atacante, rompiendo finalmente el silencio tras la polémica surgida en el partido frente a Noruega, donde se le vio calentar en la banda sin llegar a disputar un solo minuto.

El origen del conflicto escaló con fuerza cuando Ronaldo abandonó el campo sin despedirse de la grada local. En su escrito, el futbolista asumió la culpa por dicho gesto y ofreció disculpas públicas a los aficionados locales y a quienes viajaron desde otros países para verlo en acción. Sin embargo, aclaró que su polémica actitud fue fruto de la frustración acumulada tras una reunión privada ocurrida 48 horas después junto a Simão Coutinho, donde se pactó una resolución que el entrenador terminó por ignorar en la rueda de prensa oficial previa al choque contra Dinamarca.Los puntos del pacto roto en la Selección de Portugal

Según lo expuesto por Cristiano Ronaldo, ambas partes habían validado por escrito un documento confidencial en el que el estratega debía asumir toda la responsabilidad ante los medios de comunicación para frenar las críticas.Los acuerdos que Jorge Jesus ignoró ante la prensa:

Aclaración institucional: El seleccionador debía aclarar explícitamente que Ronaldo jamás exigió la titularidad ni jugar minutos por decreto.

Admisión de culpa técnica: El entrenador debía admitir textualmente ante los reporteros: "Cometí un error al poner a calentar a alguien de la estatura de Pelé o Maradona y luego no meterlo al partido".

Defensa del recorrido histórico: El texto estipulaba que el timonel defendería el compromiso del atacante manifestando que "alguien que ha jugado más de 230 partidos con la selección no recibe lecciones mías sobre el amor a Portugal" . Ruptura total en el combinado luso

Para sorpresa absoluta del delantero de 41 años, la comparecencia pública del timonel adoptó una postura completamente opuesta a la que se había firmado en la mesa de negociaciones.

"Escuché expresiones y una agresividad que no creo merecer, una actitud de 'quiero, puedo y mando' que nunca me mostró en privado", denunció de forma contundente Cristiano Ronaldo. Con esta réplica, el capitán expone una irreconciliable ruptura con el cuerpo técnico que amenaza la estabilidad del equipo en plena competencia internacional.