Cristiano Ronaldo conquista el BOAT al mejor Balón de Oro de la historia

El astro portugués Cristiano Ronaldo sumó un nuevo reconocimiento a su legendaria trayectoria futbolística al ganar la votación del B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) de France Football. Su versión del año 2008 con el Manchester United se impuso en las preferencias del público sobre las mejores temporadas de la historia.

En el listado oficial publicado tras las votaciones, Cristiano Ronaldo de 2008 conquistó el primer lugar, superando estrechamente a Lionel Messi de 2012 y a su propia versión de 2017. La tabla general estuvo dominada por el portugués y el argentino, figurando Ronaldo Nazário de 1997 como el mejor ubicado fuera de este binomio.

A pesar de la gran expectativa generada entre los aficionados, esta distinción no fue entregada ni mencionada durante la gala del Balón de Oro del pasado lunes. Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales la organización omitió el resultado dentro de la ceremonia.¿Qué es el B.O.A.T. y cómo funcionaron las votaciones?

Votaciones finales para el BOAT

¿Qué es el B.O.A.T. y cómo funcionaron las votaciones?

El B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) es una iniciativa digital concebida por France Football para medir la preferencia de los fanáticos sobre la versión más dominante de un ganador del premio. A diferencia del galardón tradicional decidido por periodistas, este ejercicio fue una consulta abierta al público.

Para la selección, la plataforma oficial incluyó únicamente a futbolistas que conquistaron el Balón de Oro en al menos dos ocasiones. Cada una de las ediciones ganadas por estas leyendas fue sometida a la votación directa de la afición durante semanas. Un reconocimiento digital distinto al Super Balón de Oro

Un reconocimiento digital distinto al Super Balón de Oro

Ante las dudas surgidas, se aclaró la diferencia entre esta encuesta de popularidad y el histórico Super Balón de Oro. El B.O.A.T. es un distintivo puramente digital que no otorga un trofeo físico ni altera el palmarés oficial entregado en las galas.

Por su parte, el Super Balón de Oro es un galardón único entregado por France Football en 1989 a Alfredo Di Stéfano por el 30° aniversario de la revista. Aquel premio físico exclusivo fue votado por un jurado especial, diferenciándose de los sondeos digitales.