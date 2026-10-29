Cristiano Ronaldo marca hat-trick y llega a 985 goles oficiales

El récord de los mil goles cada vez más cerca. En una noche que comenzó de pesadilla para ‘CR7’, termino siendo una de las mejores actuaciones de Cristiano Ronaldo al marcar hat-trick y ahora con 985 goles la histórica marca del milenio está a nada de conseguirse.

En duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League, el delantero portugués había sumado ya dos anotaciones a su registro histórico pero ambas fueron anuladas por fuera de juego del propio Cristiano, quien se mostró incrédulo ante la situación. Sin embargo, el portugués logró reponerse a la situación y terminó cin una actuación histórica.

Así fueron los goles anulados a Cristiano

Corría apenas el minuto 9’ del partido y gracias a la presión alta del equipo, Al-Nassr robó el balón dentro del área rival; Al-Hamdan cedió el balón a Cristiano quien solo lo empujó al fondo del arco que no tenía portero. Lamentablemente para el portugués, el sistema semiautomático determinó que se encontraba en posición adelantada por apenas unos centímetros.

El segundo gol anulado se dio al minuto al 45’, justo antes del descanso. En una gran combinación de ataque Joao Félix cedió a Cristiano, quien tras una pared con Ahmed quedó dentro del área y remató cruzado para marcar el gol. Sin embargo, desde el pase de su compatriota Felix, ‘CR7’ ya se encontraba adelantando y en cuando marcó el gol se levantó la bandera por lo que tampoco subió al marcador.

Es importante señalar que gracias a la tecnología se corroboró que ambas anotaciones estuvieron correctamente anuladas, pero de haber estado solo unos cuantos centímetros atrás, Cristiano Ronaldo habría marcado una 'manita' en Arabia Saudita.

Triplete de goles para Cristiano Ronaldo

La frustración de la primera mitad no debuto a Ronaldo y de la mano de su compañero de selección, Joao Félix, el ‘Comandante’ por fin pudo desahogar el grito de gol que tenía en la garganta.

Una gran jugada colectiva dejó al 65’ mano a mano dentro del área y ante la salida del portero rival, Joao solo la tocó hacía el centro para que Cristiano la empujara y llegara a 983 goles en su carrera.

La dupla Félix-Cristiano volvió a rendir frutos tan solo unos minutos después y al 71’, Joao mandó un centro flotado al área chica que ‘CR7’ llegó a rematar por encima de toda la defensa rival, como en sus mejores tiempos, llegando así a 984 goles oficiales.

La cereza del pastel cayó al 81’. Tras un contragolpe que parecía terminar en gol de Mané, el senegalés no logró definir en el mano a mano frente al arquero y tras llevarlo a los linderos del área, cedió es esférico a Cristiano quien cobró un ‘penal en movimiento’ sin portero para el gol 985.