¿El regreso del hijo pródigo? Messi y la opción real de vestir la camiseta de Newell’s

El sueño de ver a Lionel Messi vistiendo la camiseta de Newell’s Old Boys podría dejar de ser una utopía. De acuerdo con información del medio argentino Cadena 3, existe una posibilidad real de que el astro argentino juegue en el club rosarino a partir de enero de 2027.

Aunque hasta el momento no se han presentado ofertas formales ni se han iniciado negociaciones directas, las fuentes señalan que ambas partes estarían dispuestas a llegar a un acuerdo y la posbilidad nunca había estado 'tan cerca'.

Cambios en la MLS podrían ser la clave

El plan más viable para este escenario contempla la llegada de Messi a la institución rojinegra en calidad de préstamo por un periodo de seis meses, durante el primer semestre de 2027. Esta opción encaja con la reestructuración del campeonato estadounidense.

A partir de la temporada 2027-2028, la MLS modificará su calendario para acoplarlo al formato tradicional del futbol europeo y mundial. Para realizar esta transición, la liga norteamericana disputará un torneo exprés entre febrero y mayo de 2027.

Ese lapso sin actividad regular en Estados Unidos abriría una ventana ideal para que el capitán de la selección argentina dispute el torneo local en su país natal antes de reincorporarse a su club en la Florida.

Lionel Messi inicia una nueva etapa como propietario del CD Eldense, equipo del futbol español.0 REUTERS

Messi, su contrato con Inter de Miami y el vinculo con Newell's

Este escenario se plantea a pesar de la reciente renovación de contrato de Messi con el Inter Miami, vínculo que lo mantiene ligado a la franquicia estadounidense hasta diciembre de 2028.

Para Newell’s Old Boys, concretar esta operación significaría cerrar un círculo pendiente en la carrera del delantero. ‘La Pulga’ formó parte de las divisiones inferiores del club rosarino en su infancia, pero emigró a España sin llegar a debutar en la primera división debido a que la institución no contaba con los recursos necesarios para costear su tratamiento de crecimiento en ese momento.