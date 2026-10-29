Partidos de mexicanos en el extranjero del 30 de octubre al 2 de noviembre: Radar Excélsior

Santiago Giménez, Rodrigo Huescas y Mateo Chávez afrontarán compromisos importantes este fin de semana en el futbol europeo, con objetivos distintos para sus respectivos equipos. El delantero del Porto buscará consolidarse como titular, el jugador del Copenhague intentará mantener el ritmo tras regresar de una lesión y el AZ Alkmaar tendrá una oportunidad para recuperar terreno en la Eredivisie ante el Ajax.

La actividad comenzará el sábado 31 de octubre y continuará hasta el lunes 2 de noviembre, con futbolistas mexicanos repartidos en distintas ligas del continente. Entre los encuentros destacados también aparecen los partidos de Johan Vásquez con el Genoa, Obed Vargas con el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo con el Real Betis.

Johan Vásquez lidera al Genoa. Foto tomada de @GenoaCFC

Santiago Giménez titularidad en el Porto

Santiago Giménez podría tener una nueva oportunidad como titular con el Porto después de iniciar el partido de media semana ante el Académico de Viseu y marcar desde el punto penal. Fue su primera aparición en el once inicial desde que llegó al equipo durante el mercado de verano.

El mexicano intentará mantener la confianza del entrenador Francesco Farioli cuando los Dragones reciban al Estoril, último lugar de la liga portuguesa.

Partido: Porto vs. Estoril

Fecha: Sábado 31 de octubre

Hora: 02:30 PM

Transmisión: Claro Sports

Rodrigo Huescas trabaja para poder regresar a la actividad con el Copenhague y la Selección Mexicana @miseleccionmx

Rodrigo Huescas retoma ritmo con el Copenhague

Rodrigo Huescas también busca continuidad después de regresar a la actividad tras una lesión que lo mantuvo fuera durante un año. A media semana fue titular en el partido de Copa de Dinamarca contra el Aarhus Fremad y colaboró con una asistencia.

Desde su regreso, el futbolista mexicano ha sumado minutos en liga, copa y UEFA Conference League.

Partido: Sønderjyske Fodbold vs. Copenhague

Fecha: Lunes 2 de noviembre

Hora: 12:00 PM

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan recuperar terreno. Redes Sociales/Az Alkmaar

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar enfrentan al Ajax

El AZ Alkmaar atraviesa una racha de tres partidos sin ganar en la Eredivisie, con dos derrotas y un empate. El equipo de Mateo Chávez ocupa la quinta posición con 20 puntos, igualado con PSV y Twente, tercero y cuarto de la clasificación, respectivamente.

El sábado tendrá una oportunidad para acercarse a los primeros puestos cuando visite al Ajax, segundo lugar con un punto más que el AZ.

Partido: Ajax vs. AZ Alkmaar

Fecha: Sábado 31 de octubre

Hora: 02:00 PM

Transmisión: ESPN 3 y Disney+

Rebeca Bernal lleva tres goles en dos partidos de copa. X: @rebecabr97

Calendario de mexicanos en Europa

Sábado 31 de octubre

Silvana Flores: Ternana Calcio vs. Como 1907 | 05:30 horas.

Rebeca Bernal: Everton vs. Manchester United | 06:30 horas.

Obed Vargas: Levante vs. Atlético de Madrid | 07:00 horas | Sky Sports.

Luis Chávez: Dinamo Moscú vs. Ajmat | 08:30 horas.

Armando González: AE Kifisia vs. Olympiacos | 11:00 horas | Claro Sports.

Álvaro Fidalgo: Real Betis vs. Málaga | 11:30 horas | Sky Sports.

Efraín Juárez: Győri ETO vs. Vasas Budapest | 12:45 horas.

Domingo 1 de noviembre

Álex Padilla: Athletic Club vs. Real Sociedad | 02:00 horas | Sky Sports.

César Montes: Lokomotiv Moscú vs. Sparta Moscú | 10:45 horas.

Johan Vásquez: Lecce vs. Genoa | 11:00 horas | ESPN 2 y Disney+.

Armando León: Lokomotiva vs. NK Osijek | 11:00 horas.

Javier Aguirre: Elche vs. Valencia | 11:30 horas | Sky Sports.

Patricio Salas: Braga vs. Famalicão | 14:30 horas.

Los compromisos permitirán seguir la actividad de los mexicanos en distintas competiciones europeas, desde quienes buscan afianzarse en sus alineaciones hasta quienes intentan recuperar posiciones en sus respectivas ligas.