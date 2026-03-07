Cristiano Ronaldo da buenas sensaciones de cara al partido ante México

El luso Cristiano Ronaldo viajó de Arabia Saudita a España para recuperarse de la lesión que lo aqueja, y en territorio español mandó un mensaje que dae buenas sensaciones para sus aficionados y de cara al partido entre México y Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026.

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!”, fue el mensaje que Cristiano Ronaldo posteó en redes sociales, previo al partido de su escuadra, quien ganó 1-0 al Neom Sports, en duelo de la jornada 25, donde el mexicano Julián Quiñones marcó doblete para ser líder de goleo en Arabia.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en redes sociales Captura de pantalla

Cristiano Ronaldo también posteó una imagen, en el que se le ve sentado y con el pulgar hacia arriba, mientras en las piernas tenía unas Cryo Sport, que ayudan a acelerar la recuperación muscular, reducir la inflamación y aliviar el dolor.

El Al-Nassr se salvó del empate 0-0, debido a que Mohamed Simakan anotó en tiempo de compensación, al 90+5’, victoria que le permite afianzarse en el liderato general de la Saudi Pro League, luego de llegar a 64 puntos, dos más que el Al-Ahli Saudí. Por su parte, la escuadra de Julián Quiñones es cuarta con 57 puntos.

Cristiano Ronaldo estará fuera por una jornada más con el Al-Nassr Reuters

Hace unos días, el técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, indicó que Cristiano Ronaldo necesitaba de un periodo de descanso y tratamiento, por lo que decidieron enviarlo a España para su recuperación.

El portugués no pudo participar en el partido de hoy y tampoco lo hará el próximo, cuando el Al-Nassr enfrente a Al-Khaleej. El partido contra México está programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca.