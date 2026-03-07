Aficionados de Monterrey arremeten contra un lesionado Óliver Torres por 'boda falsa'

El nombre de Óliver Torres se une a la polémica a pocas horas del Clásico Regio, ya que después de haber anunciado su baja por lesión para el partido, aficionados señalan que el mediocampista asistió a la boda de Farid Dieck, misma que se llevó a cabo a mediados de febrero; las versiones son contradictorias.

Rayados de Monterrey se mantiene en crisis y, tras la salida de Domenec Torrent, Nicolás Sánchez tomó las riendas del conjunto albiazul, sin embargo, la goleada de 4-0 sobre Querétaro a mitad de semana no tranquiliza las aguas en el entorno del conjunto regiomontano.

Al mediodía, Óliver Torres compartió una historia en blanco y negro mediante sus redes sociales, dando a conocer que no podría estar disponible para el Clásico Regio de esta Jornada 10 en el Volcán Universitario.

“Después de las pruebas toca estar unas semanas fuera del césped. Gracias a todos por vuestro cariño. Nos vemos pronto y fuerte”.

Óliver Torres se perderá partidos de Liga MX y Concachampions tras lesión. Captura de pantalla

Inmediatamente, envió su apoyo a la distancia para Monterrey, quienes se juegan más que tres puntos frente a su archirrival deportivo: Tigres.

“Y lo más importante hoy. Apoyar desde donde sea. Vamos equipo”.

Óliver Torres estará fuera de Rayados durante las siguientes semanas. Captura de pantalla

La noticia fue algo que comenzó a trascender rápidamente en redes sociales y la versión de que el mediocampista se encontraba en la boda del creador de contenido Farid Dieck y la influencer Jessica Fernández desató la furia de los aficionados de Rayados, sin embargo, la ceremonia de matrimonio entre ellos se llevó a cabo a mediados de febrero, desatando una noticia falsa.

Hasta el momento, ni el club ni el jugador han salido a dar la cara y confirmar el sitio en donde Óliver Torres estará sintonizando el Clásico Regio, sin embargo, es posible que los rumores se mantengan durante las siguientes horas debido a que su presencia en el Volcán está prácticamente descartada.

BFG