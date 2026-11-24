Cristiano Ronaldo volvió a reducir la brecha de los mil goles. El luso anotó su tanto 987 y está a 13 de la mítica marca, luego de hacerse presente en el triunfo del Al Nassr por 2-1 sobre el Al Sadd en la jornada 5 de la Champions de Asia.

El exseleccionado de Portugal de inmediato se hizo presente en el marcador. Al minuto 12, recibió una zancadilla en el área para que el árbitro decretara la pena máxima. Cristiano tomó el balón para sacudir las redes con un potente disparo, con lo que llegó a los 874 goles.

Cristiano Ronaldo mandó un potente remate para abrir el marcador en el duelo entre Al Nassr y Al Sadd en la Champions asiática Reuters

La felicidad le duró poco a Al Nassr. Mohammed Waad aprovechó una desatención defensiva y ganó el mano a mano a Bento Matheus Krepski para el 1-1 al 22’.

Cristiano Ronaldo se saboreó otro golecito, pero el VAR le quitó la sonrisa al anularlo por un fuera de juego al inicio de la acción. Los futbolistas del Al Nassr protestaron de forma airada.

El primer tiempo terminó con la expulsión de Waad por escupir la espalda de Nawaf Boushal.

Para el segundo tiempo, Joao Félix se aventó un golazo, candidato para ser tomado en cuenta por el Premio Puskas. El portugués hizo el 2-1 de chilena en el borde del área, al 52’.