¿Falta de respeto? Lo que piensa el DT de Chequia sobre el posible homenaje a Memo Ochoa en el Azteca

Resiste Chequia en el Mundial, aunque se juega la última carta ante México en un inexpugnable Estadio Azteca —para este torneo Estadio Ciudad de México—, que en 60 años de historia sólo ha visto caer a su selección en un par de ocasiones.

El técnico checo, Miroslav Koubek, reconoció que es una empresa difícil, incluso más que la que tuvieron al pasar el repechaje europeo ante selecciones como Dinamarca o Macedonia. Aunado a eso, está al tanto de los cambios de alineación que prepara México y aceptó que sería buena idea dar cabida a Guillermo Ochoa para ser homenajeado, sin que ellos lo tomen como una falta de respeto:

Guillermo Ochoa aspira a jugar unos minutos en el Mundiall Mexsport

"Estamos de acuerdo con eso. Estaría bien rendirle homenaje a un hombre como Memo Ochoa, pero no soy quién para hacer ese tipo de evaluaciones en la Selección Mexicana. Sólo sé que Memo Ochoa es una gran personalidad en la historia del futbol mundial".

Para Chequía es el juego de su vida

En tanto, el defensa Ladislav Krejci confesó que el partido ante México por la tercera fecha del Mundial es el más importante de su carrera, la cual inició hace una década. Sabe que él y sus compañeros se juegan la estadía en este torneo al que les costó mucho llegar:

El defensa Lasdilav Krejci sabe que se juegan todo contra México Hugo Sánchez

"Definitivamente es lo más importante de mi carrera, lo mismo para todos mis compañeros. Estamos conscientes de todo lo que nos jugamos y lo duro que es México en un estadio como el Azteca".

El Tri es líder de grupo y está clasificado. Pase lo que pase en el juego no perderá esa condición de privilegio y, entonces bien, podrá asegurar con tranquilidad su próximo juego ante un débil equipo que haya quedado en tercer lugar de otro sector.

En cambio, Chequia no tiene más fichas por jugar y pondrá su resto en arañar un espacio como uno de los mejores terceros lugares de la Copa.