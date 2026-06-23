¡Alerta en el Pedregal! Pumas reporta para el Apertura 2026 con misteriosa ausencia de Keylor Navas

Los Pumas de la UNAM comenzaron oficialmente su preparación para el Apertura 2026 luego de que el primer equipo varonil reportara este martes a las instalaciones del club para iniciar los trabajos de pretemporada.

Como parte de las actividades programadas, los futbolistas fueron sometidos a diversas evaluaciones médicas y físicas con el objetivo de conocer su estado de forma antes de arrancar la fase más intensa de preparación rumbo al próximo torneo de la Liga MX.

Los jugadores de los Pumas fueron sometidos a pruebas físiscas y médicas @PumasMX

La plantilla universitaria aún no está completa, ya que algunos jugadores continúan participando en el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones nacionales. Tal es el caso de Guillermo Martínez (México), Pedro Vite (Ecuador) y Adalberto Carrasquilla (Panamá), quienes se incorporarán al equipo una vez que concluyan sus compromisos internacionales.

Keylor Navas tiene fecha de llegada al Pedregal

Por otra parte, el guardameta costarricense Keylor Navas solicitó un permiso especial por motivos personales, por lo que su incorporación a la disciplina auriazul está prevista para el próximo 28 de junio.

Keylor Navas reportará hasta la siguiente semana a los entrenamientos Mexsport

Los dirigidos por el cuerpo técnico universitario continuarán con los trabajos de acondicionamiento durante los próximos días antes de viajar a la playa, donde realizarán una parte importante de la pretemporada.

El club tiene programado trasladarse el próximo 29 de junio para desarrollar sesiones enfocadas en la preparación física y el fortalecimiento del plantel de cara al arranque del Apertura 2026, torneo en el que Pumas buscará volver a ser protagonista dentro del futbol mexicano.