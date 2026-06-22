Del ébola al Mundial: Aterriza en México 'La Estatua Humana', el aficionado más famoso del Congo

La República Democrática del Congo recibió este lunes el refuerzo más inusual de su escuadra mundialista. Michel Nkuka Mboladinga, conocido globalmente como Lumumba Vea o La Estatua Humana, aterrizó en el aeropuerto de Guadalajara tras una batalla de 21 días contra restricciones sanitarias que lo mantuvieron alejado del debut del torneo.

El aficionado de 48 años no pudo acompañar a los Leopardos Celestes en su primer partido contra Portugal el 17 de junio en Houston, cuando la selección consiguió un valioso empate 1-1. Las barreras fueron complejas: el brote de ébola en su país obligó a Estados Unidos a imponer una cuarentena obligatoria de tres semanas para ciudadanos congoleños, además de complicaciones migratorias que casi lo dejan fuera del torneo.

"Gracias, Señor, por tu gracia. Todo salió como estaba previsto de París a Guadalajara. Ya llegamos bien", escribió Lumumba Vea en sus redes sociales confirmando su arribo, generando celebración inmediata entre la afición congoleña.

Lo notable no es solo su persistencia personal. La Federación Congoleña de Futbol asumió los gastos totales de su viaje, hospedaje y entradas. Más aún: los propios jugadores de la selección solicitaron expresamente su inclusión en la delegación oficial, y el presidente Félix Antoine Tshisekedi avaló la decisión.

El homenaje que trasciende el futbol

Durante 90 minutos de cada partido, Lumumba permanece de pie, absolutamente inmóvil, con el brazo derecho levantado hacia el cielo. La pose replica exactamente la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, primer ministro independentista asesinado en 1961. No es una excentricidad deportiva: es un acto de memoria histórica.

Cuando se viralizó en la Copa Africana de Naciones 2025, expertos notaron que mientras el resto de los aficioandos bailaba y cantaba, él permanecía como un símbolo de dignidad nacional.

Mañana, en el Estadio Guadalajara, ante Colombia, la Estatua Humana finalmente alzará su brazo por su selección.