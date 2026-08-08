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RESUMEN Chivas vs FC Dallas | Revive la derrota y eliminación del Rebaño de Leagues Cup

Segundo partido del Guadalajara en la Leagues Cup que puede ser definitivo. El Rebaño se enfrentará al FC Dallas 

Por: Eduardo Cristobal Colin

Chivas vs FC Dallas en vivo Leagues Cup
Chivas vs FC Dallas en vivo Leagues CupEspecial
Escudo de Chivas del Guadalajara.
CHIVAS
01
FC DALLAS
El escudo del FC Dallas
las chivas vuelven a carecer de gol y pierden ante dallas para quedar fuera de la leagues cup 2026.
fin del partido
FinalCHIVAS PIERDE ANTE DALLAS

Errores de Chivas y falta de gol permiten la derrota del Rebaño ante Dallas. Con este resultado, el Guadalajara queda fuera de la Leagues Cup 2026. 

Minuto 86CHIVAS NO PUEDE CON LA PRESIÓN

Es increíble como después del gol, Chivas se cayó y ahora, el partido es trabado en medio campo. 

Minuto 80CHIVAS PARECE LIQUIDADO

En menos de 10 minutos, las Chivas han dejado de hacer lo que hicieron en todo el partido. Las pérdidas de balón le cuestan mucho al Rebaño. 

Minuto 72¡GOOOOOOOL DEL DALLAS!

Contragolpe fulminante del Dallas que terminó con el gol de Farrington. Chivas está eliminado de la Leagues Cup. 

Minuto 70SE SALVA CHIVAS TRAS EL ERROR DE ROMO

Luis Romo pasó el balón para el Tala, pero el delantero de Dallas estaba cerca, robo el balón, se quitó a Rangel, pero estrelló el esférico al poste. 

Minuto 69CHIVAS SE PIERDE OTRA OPORTUNIDAD

Contragolpe de Chivas, que terminó con un disparo muy malo de Efraín Álvarez. 

Minuto 66EL REBAÑO SIGUE INTENTANDO BUSCAR EL GOL

Chivas no se conforma con el empate y busca abrir el marcador, aunque siguen encontrar el arco. 

Minuto 60CAMBIOS EN CHIVAS

Salen: Oso González y la Hormiga, Entran: Castañeda y Marín. 

Minuto 58UNA MÁS DE CHIVAS

Buena jugada del Rebaño, que terminó con disparo de Ledezma y otra atajada más del portero de Dallas. 

Minuto 56CERCA LA HORMIGA GÓNZÁLEZ

Centro de Campillo y la Hormiga se alza entre dos, sacó cabezazo, pero el arquero mandó a tiro de esquina. 

Minuto 55MÁS DE LO MISMO EN EL PARTIDO

Estos primeros minutos, no cambia la tónica del partido. Chivas intenta, Dallas espera en su campo. 

Minuto 48SIROIS SALVA A DALLAS

Gran jugada de Chivas, el Piojo filtró para Sepúlveda, disparo, pero el portero de Dallas salvó su arco. 

Minuto 46LUIS ROMO SALVA A CHIVAS

Gran jugada del jugador de Dallas y cuando estaba sólo contra el Tala, Romo llega en urgencia, se barre y manda a tiro de esquina. 

Minuto 45CAMBIO EN CHIVAS

Sale: Miguel Gómez, Entra: Efraín Álvarez. 

Minuto 45INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Con el marcador sin goles, Chivas y Dallas ya saltan al campo para los últimos 45 minutos del partido. 

DescansoCHIVAS SE JUEGA LA LEAGUES CUP EN 45 MINUTOS

Malos 45 minutos de Chivas ante Dallas. No pudo generar mucho peligro y su participación en Leagues Cup está en riesgo. 

Minuto 44OTRA QUE SE PIERDE CHIVAS

Contragolpe que condujo Alvarado, pero la Hormiga no logró darle potencia. 

Minuto 43MIGUEL SE PIERDE EL GOL

Miguel Gómez entró sólo en el área, disparo, pero increíblemente falló su disparo. 

Minuto 40CHIVAS SIGUE SIN PODER ABRIR EL MARCADOR

Malos 40 minutos de Chivas. El Rebaño tiene todo para abrir el marcador, pero no logra generar gran peligro. 

Minuto 35DALLAS SE QUEDA CERCA

En un saque de manos, Dallas estuvo cerca de abrir el marcador, pero el jugador estadounidense mandó su tiro por encima. 

Minuto 30SIN EMOCIONES EN EL PARTIDO

En estos minutos, el encuentro ha caído en un bache. Sin acciones de ambos equipos. 

Minuto 24SE SALVA CHIVAS

Disparo del jugador de Dallas que apenas se va por arriba. Estaba sólo y no le dio buena dirección.

Minuto 23MUY CERCA SEPÚLVEDA

Centro que alcanzó a desviar Ángel Sepúlveda, pero el balón pasa por un lado. 

Minuto 21HAY POLÉMICA EN LA CANCHA

Tras varios rebotes dentro del área de Chivas, el Tala Rangel agarró la pelota, pero los jugadores de Dallas reclaman que el pase fue intencionado. El árbitro no señaló nada. 

Minuto 18EL GUADALAJARA NO ENCUENTRA OPORTUNIDADES

Pasan los minutos, las oportunidades y Chivas no encuentra oportunidades claras de gol. 

Minuto 13CHIVAS CERCA DEL GOL

Las Chivas están haciendo buenas jugadas, pero les falta el último pase. 

Minuto 11PARTIDO TRANQUILO

Las Chivas son quien más intenta hacer jugadas de gol. El Dallas busca el contragolpe. 

Minuto 5CHIVAS CONTROLA EL BALÓN

En estos primeros minutos, el Guadalajara busca hacerse de la posesión y crear jugadas, aunque de momento no hay peligro. 

Minuto 1PRIMER ACERCAMIENTO DE DALLAS

Una falta tempranera, que se metió el área, pero el Tala Rangel controló de buena manera. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas vs Dallas de la J2 de la Leagues Cup, comienzan. 

19:02 HrsSUENAN LOS HIMNOS

El protocolo de los himnos de México y Estados Unidos comienza. 

18:43 HrsCHIVAS YA CALIENTA

Los jugadores del Guadalajara ya salen a calentar previo al partido. 

18:30 HrsLLEGAN LAS CHIVAS AL ESTADIO
18:20 HrsCHIVAS VS DALLAS EN VIVO POR IMAGEN TELEVISIÓN

El partido entre Chivas vs FC Dallas se podrá disfrutar completamente EN VIVO por Imagen Televisión. 

18:15 HrsEL XI DE CHIVAS ESTA NOCHE

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