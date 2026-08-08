RESUMEN Chivas vs FC Dallas | Revive la derrota y eliminación del Rebaño de Leagues Cup
Segundo partido del Guadalajara en la Leagues Cup que puede ser definitivo. El Rebaño se enfrentará al FC Dallas
las chivas vuelven a carecer de gol y pierden ante dallas para quedar fuera de la leagues cup 2026.
Errores de Chivas y falta de gol permiten la derrota del Rebaño ante Dallas. Con este resultado, el Guadalajara queda fuera de la Leagues Cup 2026.
Es increíble como después del gol, Chivas se cayó y ahora, el partido es trabado en medio campo.
En menos de 10 minutos, las Chivas han dejado de hacer lo que hicieron en todo el partido. Las pérdidas de balón le cuestan mucho al Rebaño.
Contragolpe fulminante del Dallas que terminó con el gol de Farrington. Chivas está eliminado de la Leagues Cup.
Luis Romo pasó el balón para el Tala, pero el delantero de Dallas estaba cerca, robo el balón, se quitó a Rangel, pero estrelló el esférico al poste.
Contragolpe de Chivas, que terminó con un disparo muy malo de Efraín Álvarez.
Chivas no se conforma con el empate y busca abrir el marcador, aunque siguen encontrar el arco.
Salen: Oso González y la Hormiga, Entran: Castañeda y Marín.
Buena jugada del Rebaño, que terminó con disparo de Ledezma y otra atajada más del portero de Dallas.
Centro de Campillo y la Hormiga se alza entre dos, sacó cabezazo, pero el arquero mandó a tiro de esquina.
Estos primeros minutos, no cambia la tónica del partido. Chivas intenta, Dallas espera en su campo.
Gran jugada de Chivas, el Piojo filtró para Sepúlveda, disparo, pero el portero de Dallas salvó su arco.
Gran jugada del jugador de Dallas y cuando estaba sólo contra el Tala, Romo llega en urgencia, se barre y manda a tiro de esquina.
Sale: Miguel Gómez, Entra: Efraín Álvarez.
Con el marcador sin goles, Chivas y Dallas ya saltan al campo para los últimos 45 minutos del partido.
Malos 45 minutos de Chivas ante Dallas. No pudo generar mucho peligro y su participación en Leagues Cup está en riesgo.
Contragolpe que condujo Alvarado, pero la Hormiga no logró darle potencia.
Miguel Gómez entró sólo en el área, disparo, pero increíblemente falló su disparo.
Malos 40 minutos de Chivas. El Rebaño tiene todo para abrir el marcador, pero no logra generar gran peligro.
En un saque de manos, Dallas estuvo cerca de abrir el marcador, pero el jugador estadounidense mandó su tiro por encima.
En estos minutos, el encuentro ha caído en un bache. Sin acciones de ambos equipos.
Disparo del jugador de Dallas que apenas se va por arriba. Estaba sólo y no le dio buena dirección.
Centro que alcanzó a desviar Ángel Sepúlveda, pero el balón pasa por un lado.
Tras varios rebotes dentro del área de Chivas, el Tala Rangel agarró la pelota, pero los jugadores de Dallas reclaman que el pase fue intencionado. El árbitro no señaló nada.
Pasan los minutos, las oportunidades y Chivas no encuentra oportunidades claras de gol.
Las Chivas están haciendo buenas jugadas, pero les falta el último pase.
Las Chivas son quien más intenta hacer jugadas de gol. El Dallas busca el contragolpe.
En estos primeros minutos, el Guadalajara busca hacerse de la posesión y crear jugadas, aunque de momento no hay peligro.
Una falta tempranera, que se metió el área, pero el Tala Rangel controló de buena manera.
Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas vs Dallas de la J2 de la Leagues Cup, comienzan.
El protocolo de los himnos de México y Estados Unidos comienza.
Los jugadores del Guadalajara ya salen a calentar previo al partido.
El partido entre Chivas vs FC Dallas se podrá disfrutar completamente EN VIVO por Imagen Televisión.