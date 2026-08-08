RESUMEN Chivas vs FC Dallas | Revive la derrota y eliminación del Rebaño de Leagues Cup

fin del partido

Final CHIVAS PIERDE ANTE DALLAS Errores de Chivas y falta de gol permiten la derrota del Rebaño ante Dallas. Con este resultado, el Guadalajara queda fuera de la Leagues Cup 2026.

Minuto 86 CHIVAS NO PUEDE CON LA PRESIÓN Es increíble como después del gol, Chivas se cayó y ahora, el partido es trabado en medio campo.

Minuto 80 CHIVAS PARECE LIQUIDADO En menos de 10 minutos, las Chivas han dejado de hacer lo que hicieron en todo el partido. Las pérdidas de balón le cuestan mucho al Rebaño.

Minuto 72 ¡GOOOOOOOL DEL DALLAS! Contragolpe fulminante del Dallas que terminó con el gol de Farrington. Chivas está eliminado de la Leagues Cup.

Minuto 70 SE SALVA CHIVAS TRAS EL ERROR DE ROMO Luis Romo pasó el balón para el Tala, pero el delantero de Dallas estaba cerca, robo el balón, se quitó a Rangel, pero estrelló el esférico al poste.

Minuto 69 CHIVAS SE PIERDE OTRA OPORTUNIDAD Contragolpe de Chivas, que terminó con un disparo muy malo de Efraín Álvarez.

Minuto 66 EL REBAÑO SIGUE INTENTANDO BUSCAR EL GOL Chivas no se conforma con el empate y busca abrir el marcador, aunque siguen encontrar el arco.

Minuto 60 CAMBIOS EN CHIVAS Salen: Oso González y la Hormiga, Entran: Castañeda y Marín.

Minuto 58 UNA MÁS DE CHIVAS Buena jugada del Rebaño, que terminó con disparo de Ledezma y otra atajada más del portero de Dallas.

Minuto 56 CERCA LA HORMIGA GÓNZÁLEZ Centro de Campillo y la Hormiga se alza entre dos, sacó cabezazo, pero el arquero mandó a tiro de esquina.

Minuto 55 MÁS DE LO MISMO EN EL PARTIDO Estos primeros minutos, no cambia la tónica del partido. Chivas intenta, Dallas espera en su campo.

Minuto 48 SIROIS SALVA A DALLAS Gran jugada de Chivas, el Piojo filtró para Sepúlveda, disparo, pero el portero de Dallas salvó su arco.

Minuto 46 LUIS ROMO SALVA A CHIVAS Gran jugada del jugador de Dallas y cuando estaba sólo contra el Tala, Romo llega en urgencia, se barre y manda a tiro de esquina.

Minuto 45 CAMBIO EN CHIVAS Sale: Miguel Gómez, Entra: Efraín Álvarez.

Minuto 45 INICIA EL SEGUNDO TIEMPO Con el marcador sin goles, Chivas y Dallas ya saltan al campo para los últimos 45 minutos del partido.

Descanso CHIVAS SE JUEGA LA LEAGUES CUP EN 45 MINUTOS Malos 45 minutos de Chivas ante Dallas. No pudo generar mucho peligro y su participación en Leagues Cup está en riesgo.

Minuto 44 OTRA QUE SE PIERDE CHIVAS Contragolpe que condujo Alvarado, pero la Hormiga no logró darle potencia.

Minuto 43 MIGUEL SE PIERDE EL GOL Miguel Gómez entró sólo en el área, disparo, pero increíblemente falló su disparo.

Minuto 40 CHIVAS SIGUE SIN PODER ABRIR EL MARCADOR Malos 40 minutos de Chivas. El Rebaño tiene todo para abrir el marcador, pero no logra generar gran peligro.

Minuto 35 DALLAS SE QUEDA CERCA En un saque de manos, Dallas estuvo cerca de abrir el marcador, pero el jugador estadounidense mandó su tiro por encima.

Minuto 30 SIN EMOCIONES EN EL PARTIDO En estos minutos, el encuentro ha caído en un bache. Sin acciones de ambos equipos.

Minuto 24 SE SALVA CHIVAS Disparo del jugador de Dallas que apenas se va por arriba. Estaba sólo y no le dio buena dirección.

Minuto 23 MUY CERCA SEPÚLVEDA Centro que alcanzó a desviar Ángel Sepúlveda, pero el balón pasa por un lado.

Minuto 21 HAY POLÉMICA EN LA CANCHA Tras varios rebotes dentro del área de Chivas, el Tala Rangel agarró la pelota, pero los jugadores de Dallas reclaman que el pase fue intencionado. El árbitro no señaló nada.

Minuto 18 EL GUADALAJARA NO ENCUENTRA OPORTUNIDADES Pasan los minutos, las oportunidades y Chivas no encuentra oportunidades claras de gol.

Minuto 13 CHIVAS CERCA DEL GOL Las Chivas están haciendo buenas jugadas, pero les falta el último pase.

Minuto 11 PARTIDO TRANQUILO Las Chivas son quien más intenta hacer jugadas de gol. El Dallas busca el contragolpe.

Minuto 5 CHIVAS CONTROLA EL BALÓN En estos primeros minutos, el Guadalajara busca hacerse de la posesión y crear jugadas, aunque de momento no hay peligro.

Minuto 1 PRIMER ACERCAMIENTO DE DALLAS Una falta tempranera, que se metió el área, pero el Tala Rangel controló de buena manera.

Minuto 0 INICIA EL PARTIDO Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas vs Dallas de la J2 de la Leagues Cup, comienzan.

19:02 Hrs SUENAN LOS HIMNOS El protocolo de los himnos de México y Estados Unidos comienza.

18:43 Hrs CHIVAS YA CALIENTA Los jugadores del Guadalajara ya salen a calentar previo al partido.

18:30 Hrs LLEGAN LAS CHIVAS AL ESTADIO

18:20 Hrs CHIVAS VS DALLAS EN VIVO POR IMAGEN TELEVISIÓN El partido entre Chivas vs FC Dallas se podrá disfrutar completamente EN VIVO por Imagen Televisión.