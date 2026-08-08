México Ya Tiene Equipo Definido Para Enfrentar El Dakar 2027 Tras Alianza Internacional

El piloto mexicano Jorge Cano y su copiloto Abelardo Ruanova concretaron una alianza estratégica con el equipo portugués Old Friends Rally Team para disputar el Rally Dakar 2027, el cual se celebrará del 1 al 15 de enero de 2027. La escuadra lusitana asumirá la ingeniería, logística y la fabricación del nuevo vehículo CanAm Maverick R del dueto tricolor para encarar el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Antes de llegar a la cita máxima del deporte motor, la tripulación mexicana afrontará su primera gran prueba en el Rally de Marruecos, programado del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2026. La dupla cuenta con una destacada trayectoria internacional que incluye campeonatos mundiales en Score International, así como los títulos del Sonora Rally 2026 y Coahuila 1000 en las ediciones 2021 y 2022, sumando más de 20 podios continentales.

En esta nueva etapa, los deportistas medirán sus capacidades frente a competidores de alto nivel como el chileno Francisco “Chaleco” López y el estadounidense Brock Heger. Para ponerse a punto, el equipo realizará intensas jornadas de entrenamiento en las dunas de San Luis Río Colorado, Sonora, con el objetivo de adaptarse a las extremas condiciones térmicas y de navegación similares a las del Desierto del Sahara.

Jorge Cano aseguró que la preparación abarca aspectos físicos, mentales y de capacitación técnica para intervenir el auto en carrera. “No estamos dejando nada a la suerte, sin embargo, como siempre, el desierto se encargará de darnos el lugar que nos pertenezca. La prioridad número uno es poner a México en alto sin excesos de confianza y procurar que este deporte siga creciendo”, declaró el piloto sobre el proyecto que representará al país en el terreno internacional.