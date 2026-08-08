Pumas y Juárez cambian de rumbo en Leagues Cup tras la goleada del Apertura 2026

La jornada 3 del Apertura 2026 fue la última que se disputó en la Liga MX antes del parón por la primera fase de la Leagues Cup 2026. En ella, Pumas goleó 5-1 a los Bravos de Ciudad Juárez, en un resultado que parecía marcar una diferencia entre ambos equipos, pero que tomó otro significado después de las primeras dos jornadas del torneo regional.

Mientras Pumas marcha en el último lugar de su grupo en la Leagues Cup y ya quedó eliminado, Juárez ganó sus dos primeros partidos y está cerca de conseguir su clasificación a la siguiente ronda.

El contraste es mayor si se considera que el partido entre ambos equipos también representó el final de la etapa de Pedro Caixinha como entrenador de los Bravos y el inicio de una nueva etapa con Salvador Valero García como técnico interino.

Pumas se hunde en Leagues Cup. MEXSPORT

Pumas se hunde en la Leagues Cup

Pumas comenzó el Apertura 2026 con una derrota como local por 3-0 ante Pachuca. Sin embargo, el equipo universitario reaccionó en las siguientes jornadas con dos victorias consecutivas: primero venció como visitante a Toluca y después goleó 5-1 a Juárez.

Los resultados permitieron al conjunto dirigido por Esteban Solari colocarse en la parte alta de la clasificación de la Liga MX antes del parón. Sin embargo, el cambio de torneo también significó un cambio en los resultados.

En su presentación en la Leagues Cup, Pumas cayó 3-0 ante Charlotte FC. En la segunda jornada volvió a perder, esta vez por 2-0 frente a Cincinnati.

Con esos resultados, el equipo universitario se mantiene sin puntos y sin goles anotados, a cambio de cinco recibidos. Aunque todavía tiene un partido pendiente ante Columbus Crew, ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El panorama también representa un inicio complicado para Esteban Solari, quien suma tres derrotas en sus primeros cinco partidos oficiales al frente de Pumas. En las tres derrotas, además, el equipo terminó sin marcar.

Juárez está al frente de la tabla de Liga MX en Leagues Cup. Ali Arabpour/Mexsport

Bravos cambia su panorama después de la goleada

El panorama de Juárez también cambió después de aquel 5-1 ante Pumas.

Los Bravos habían perdido sus tres primeros partidos del Apertura 2026 y la derrota ante el conjunto universitario marcó el final de la etapa de Pedro Caixinha al frente del equipo.

Después de la salida del entrenador portugués, Salvador Valero García asumió el cargo de manera interina y los resultados cambiaron de inmediato en la Leagues Cup.

En su presentación en el torneo, Juárez derrotó 2-1 a Minnesota United. Para la segunda jornada, los Bravos volvieron a ganar, ahora por 3-1 frente a Vancouver Whitecaps, equipo en el que milita el campeón del mundo Thomas Müller.

Con seis puntos, el conjunto fronterizo se encuentra en la parte alta de la clasificación y cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

La diferencia entre sus resultados en ambos torneos es marcada. En la Liga MX, Juárez permanece en el último lugar de la clasificación después de sus tres derrotas iniciales. En la Leagues Cup, en cambio, tiene paso perfecto después de dos partidos.

De esta forma, aquella goleada de la jornada 3 del Apertura 2026 terminó funcionando como un punto de cambio para ambos equipos, aunque en direcciones opuestas. Para Pumas, el buen resultado en Liga MX no se trasladó a la Leagues Cup; para Juárez, la derrota coincidió con el final de la etapa de Caixinha y el inicio de una racha perfecta bajo la dirección interina de Salvador Valero García.