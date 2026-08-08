México vs Estados Unidos EN VIVO: horario y dónde ver la Final del Premundial Sub-20
La Gran Final del Premundial Sub-20 está definida. La Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos y aquí te dejamos los horarios para poder ver este encuentro
México y Estados Unidos disputarán este domingo la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 en el Estadio Azteca.
Ambos equipos ya aseguraron su boleto al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el duelo servirá exclusivamente para definir al campeón de la región en un clásico de máxima rivalidad.
¿Cómo llegan México vs Estados Unidos?
México llega invicto y con el impulso de una remontada heroica. En Semifinales venció 2-1 a Canadá después de ir abajo en el marcador, con goles de Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos (de penal).
El Tricolor, dirigido por Álex Diego, ya había superado con autoridad la fase de grupos y los cuartos (4-0 a Panamá). Camberos es el goleador del equipo con cinco tantos y el combinado busca el bicampeonato ante su gente.
Estados Unidos también llega sin derrotas y con un sólido 2-0 sobre Costa Rica en semifinales, con goles de Rubén Ramos y Chris Applewhite.
El equipo de Gonzalo Segares ha mostrado contundencia ofensiva (16 goles a favor en el torneo) y solidez defensiva. Ramos es uno de los máximos anotadores del certamen y los norteamericanos buscan su cuarto título regional (después de 2017, 2018 y 2022).
¿A qué hora juegan México vs Estados Unidos?
- Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Azteca
Transmisión del partido México vs Estados Unidos
- El encuentro se podrá ver en México por ESPN y a través de Disney+.
Posibles alineación de México para la Final del Premundial Sub-20
- Portero: Sebastián Liceaga
- Defensas: Juan Echilvestre, Edwin Soto, Yohan Orozco, Henrique Simeone
- Medios: Samir Inda, Gamboa, Hugo Camberos
- Delanteros: Santiago Sandoval, Valenzuela.