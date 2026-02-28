Video: Revive el día que Babe Ruth hizo vibrar a los mexicano en el Parque Delta de la CDMX

Un video que circula en redes revive uno de los momentos más singulares en la historia del beisbol en México, con la visita de Babe Ruth al entonces Distrito Federal en 1946, donde realizó una exhibición de bateo en el Parque Delta. La presencia del mítico Bambino provocó una auténtica conmoción entre los aficionados que acudieron a verlo, sabiendo que George Herman Ruth era ya considerado el mejor pelotero de su época.

La visita fue gestionada por el empresario Jorge Pasquel, uno de los impulsores de la expansión del beisbol profesional en México. El 30 de mayo de 1946, en el marco de una serie entre equipos de la liga mexicana, Ruth tomó el plato para ofrecer una demostración de poder. Aunque ya tenía 51 años y estaba retirado de las Grandes Ligas, logró conectar un batazo que superó la barda del jardín derecho, recordado como su último jonrón público.

El empresario Jorge Pasquel fue el encargado de invitar a babe Ruth para que conviviera con la afición mexicana. MLB

Ruth enfrentaba problemas de salud derivados de un cáncer que terminaría con su vida en 1948. Aun así, su swing conservaba destellos del pelotero que transformó el deporte en la década de 1920. Aquella jornada en el Parque Delta fue la reafirmación del impacto global del beisbol estadunidense y de su figura más emblemática en México.

La dimensión histórica del momento se entiende mejor al revisar sus estadísticas en Las Grandes Ligas. Ruth terminó su carrera con 714 cuadrangulares, récord absoluto durante casi cuatro décadas. Además, registró un promedio de bateo de .342, con 2,873 hits y 2,214 carreras impulsadas, estadísticas que lo llevaron a ser considerado en mejor pelotero de la historia.

En 1936 fue parte de la primera generación exaltada al Salón de la Fama del Beisbol, consolidando su estatus como pionero y figura fundacional del profesionalismo moderno.La exhibición en México simbolizó un puente cultural entre dos naciones beisboleras. Décadas después, el video sigue recordando que incluso en el ocaso físico, Babe Ruth mantenía intacta la esencia que lo convirtió en mito: un swing capaz de detener el tiempo.