Pumas estrena uniforme de portero en homenaje a Olaf Heredia

Los Pumas de la UNAM anunciaron el lanzamiento de una nueva equipación para sus guardametas, un diseño especial inspirado en el histórico Olaf Heredia, figura emblemática del club en la década de los 80 y campeón de liga en la temporada 1980-81.

El nuevo jersey destaca por el predominio del color verde, acompañado del escudo auriazul al centro del pecho, mangas en azul y detalles con líneas blancas. La indumentaria mantiene un estilo sobrio pero elegante, evocando la icónica línea Total 90 de Nike, marca que actualmente viste al conjunto del Pedregal.

Todos los porteros de los Pumas utilzarán sus nuevos uniformes en honor a Olaf Heredia Pumas MX

Un homenaje a la historia universitaria

Con esta nueva camiseta, el Club Universidad Nacional busca rendir tributo a uno de los porteros más representativos en su historia. Heredia fue pieza clave en el segundo campeonato de liga del equipo, consolidándose como referente surgido de la cantera auriazul.

El uniforme será utilizado por los porteros del primer equipo, las categorías inferiores y también por las guardametas del equipo femenil, reforzando así la identidad institucional en todas las divisiones del club.

Pumas apuesta por la nostalgia y la tradición para conectar con su historia, recordando a una generación dorada que marcó época en Ciudad Universitaria.