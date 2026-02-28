Conoce el gesto que una leyenda como Paolo Maldini tuvo con el joven Gerard Martin del FC Barcelona

Paolo Maldini, leyenda del futbol italiano, ha tenido un gesto detalle con el defensor del FC Barcelona Gerard Martin al enviarle una de sus camisetas usadas en partido, autografiada con un mensaje personal. El gesto se produjo al enterarse de que Martin lo considera su ídolo de la infancia y que sus compañeros en el Barça lo apodan cariñosamente Gerard Maldini por su estilo defensivo similar.

El regalo, que incluye una dedicatoria en italiano deseando feliz cumpleaños y éxito en su carrera, llegó justo para celebrar los 24 años de Martin, añadiendo un toque emotivo a la conexión entre dos generaciones de zagueros.

Maldini fue un defensor de época del futbol italiano

La trayectoria de Maldini es sinónimo de excelencia y lealtad al AC Milan, club en el que debutó en 1985 y se retiró en 2009 tras 25 temporadas ininterrumpidas. Como capitán eterno de los rossoneri, acumuló un palmarés envidiable: siete títulos de Serie A, una Copa Italia y cinco Supercopas italianas a nivel doméstico.

En el ámbito internacional, brilló con cinco títulos de la UEFA Champions League (1989, 1990, 1994, 2003 y 2007), convirtiéndose en el jugador con más finales disputadas en la competición (ocho). Además, ganó dos Copas Intercontinentales, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Con la selección italiana, participó en cuatro Mundiales y tres Eurocopas, alcanzando la final del Mundial 1994. Su elegancia, visión de juego y liderazgo lo posicionan como uno de los mejores defensores de la historia, con más de 900 partidos oficiales.

Gerard Martin, otra promesa de La Masía

Gerard Martin, por su parte, se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde la influencia de figuras como Maldini fue fundamental en su desarrollo. Desde sus inicios en el futbol base blaugrana, Martin absorbió lecciones de videos y análisis de Maldini, emulando su posicionamiento impecable, anticipación y salida de balón limpia.

Entrenadores de La Masia lo guiaron para replicar el estilo versátil del italiano, capaz de jugar como central o lateral izquierdo, posición que Martin domina en el primer equipo. Esta admiración no solo moldeó su técnica, sino también su mentalidad profesional: disciplina, longevidad y compromiso con un solo club, como cuando dijo que no jugaría en el Real Madrid, pues hay cosas que el dinero jamás puede comprar.