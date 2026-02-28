McDonald’s lanza mini balón del Mundial 2026 en México: así puedes conseguirlo

La fiebre por la Copa del Mundo sigue creciendo y las marcas patrocinadoras ya comienzan a activar promociones rumbo a la justa. McDonald's lanzó en el norte de la República Mexicana una réplica mini del balón oficial Trionda, que se utilizará en el Mundial 2026.

La promoción, por ahora exclusiva para esa región del país, busca premiar la lealtad de sus clientes a través de su aplicación oficial. Los usuarios deberán descargar la app, realizar compras y acumular puntos; al alcanzar 8 mil podrán canjearlos por la réplica en versión miniatura del esférico mundialista.

Por el momento la promoción del balón mini de McDonald's sólo está disponible en el norte del país Especial

¿Cómo conseguir el mini balón del Mundial 2026?

El mecanismo es sencillo: cada compra suma puntos dentro del programa de recompensas. Una vez alcanzada la meta establecida, los aficionados podrán solicitar el balón mini como artículo de colección.

Además, los puntos acumulados también podrán intercambiarse por otras experiencias exclusivas, como accesos al Trophy Tour, evento donde los aficionados podrán observar de cerca el trofeo de campeón del mundo los próximos 9 y 10 de marzo en Chihuahua.

Por el momento, la cadena no ha confirmado cuándo llegará la promoción al centro y sur del país. Sin embargo, se espera que conforme se acerque el arranque del Mundial 2026, la dinámica se expanda a otras regiones de México.

La cuenta regresiva ya comenzó y las marcas buscan capitalizar la pasión mundialista con productos edición especial que prometen convertirse en piezas de colección.