Irán responde a ofensiva de Israel y EU con misiles contra bases en el Golfo Pérsico

La tensión en Oriente Medio se agravó este sábado tras el lanzamiento de ataques iraníes contra bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en respuesta a la ofensiva conjunta que Washington e Israel ejecutaron durante la madrugada contra objetivos en territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las represalias han dejado al menos 200 víctimas, entre muertos y heridos, aunque el Gobierno estadounidense no ha confirmado bajas hasta el momento.

Según la televisión estatal IRIB, que citó fuentes de la Guardia Revolucionaria,

al menos 200 soldados han muerto o han resultado heridos en ataques con misiles contra bases estadounidenses hasta el momento”.

No obstante, no se ofrecieron detalles adicionales sobre la localización exacta de los impactos ni sobre la identidad de las víctimas.

Kuwait sufrió represalias iraníes AFP

¿Cuáles fueron los blancos atacados por Irán en el Golfo Pérsico?

La agencia semioficial Fars indicó que los blancos incluyeron la base naval de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, así como las bases aéreas de Al Udeid en Qatar, Ali Al Salem en Kuwait y Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

Estas instalaciones son consideradas estratégicas para la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y su capacidad de proyección en la región.

Además de los ataques directos contra instalaciones militares, se registraron explosiones en Riad, capital de Arabia Saudí; en Abu Dabi, capital emiratí; así como en Kuwait y Qatar.

Estos países anunciaron que se reservan el derecho a responder a las acciones iraníes, según informaciones difundidas por agencias internacionales como Reuters y AFP, y por la cadena catarí Al Jazeera.

En Kuwait, varios empleados del Aeropuerto Internacional resultaron con heridas leves tras un ataque con dron que provocó daños materiales limitados en la Terminal 1, de acuerdo con la agencia estatal KUNA.

El ministro de Exteriores kuwaití, Yaber al Ahmad al Sabah, condenó lo que calificó como una agresión contra su país y otros Estados de la región, y reiteró el derecho de Kuwait a adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger su soberanía.

La ofensiva iraní se produjo horas después de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán. Según fuentes iraníes, los bombardeos causaron decenas de muertos, entre ellos 53 niñas en una escuela, lo que desató una fuerte reacción en Teherán.

Irán ataca el Golfo Pérsico. AFP

Irán lanza respuesta inmediata a los ataques de EU e Israel

Irán había advertido previamente que tanto el Estado de Israel como las bases estadounidenses en la región se convertirían en objetivos militares automáticos si su territorio era atacado. Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria prometió una “respuesta aplastante” y afirmó que la operación continuará “sin descanso” hasta que el enemigo sea derrotado.

Durante la jornada, también se registraron múltiples oleadas de misiles iraníes contra Israel, que activaron las alarmas antiaéreas en diversas zonas del país. La amplitud de la respuesta marca un contraste con episodios anteriores, como el ocurrido en junio, cuando Teherán reaccionó de forma más limitada tras un ataque estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, defendió el derecho a la autodefensa de su país y confirmó haber mantenido conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak.

En esos contactos, subrayó que estas naciones tienen la responsabilidad de impedir que sus territorios sean utilizados por Estados Unidos e Israel para lanzar ataques contra Irán.

En medio de los rumores sobre la situación del liderazgo iraní, Araghchi aseguró en una entrevista con NBC News que el ayatolá Ali Jamenei “sigue vivo, hasta donde yo sé”, pese a informaciones que apuntaban a daños en su residencia tras los bombardeos.