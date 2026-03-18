Crisis de confianza en FIFA: Europa cuestiona el liderazgo de Gianni Infantino ante el Mundial 2026

La idílica postal del Mundial de 2026, la primera edición con 48 selecciones y tres naciones anfitrionas, se está resquebrajando mucho antes de que ruede el primer balón en la Ciudad de México. Lo que debería ser la máxima fiesta del futbol global se ha transformado en un rompecabezas de alta tensión donde convergen la guerra de Donald Trump contra Irán y la incontrolable metástasis de la violencia en el occidente mexicano.

Desde Bruselas, la voz de alarma la dio Glenn Micallef, comisario europeo de Deportes, quien decidió romper la diplomacia de pantalón largo para señalar directamente a Gianni Infantino. La crítica no es menor: la FIFA, en su afán por expandir el negocio, parece haber subestimado que el torneo se jugará en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven a ritmo de misiles y ejecuciones.

Violencia en Jalisco, sede Mundialista

Mientras la FIFA presume estadios de vanguardia, unidad y entusiasmo, la realidad en México dicta una narrativa mucho más cruda. Jalisco está programada para albergar cuatro encuentros de la justa mundialista, atraviesa uno de sus periodos más oscuros. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia que atemorizó a aficionados que tenían presupuestado realizar el viaje a la capital del estado..

Las facciones que buscan heredar el trono del imperio criminal más poderoso de México desataron una ola de enfrentamientos, bloqueos y desapariciones que ponen en entredicho la capacidad del gobierno mexicano para garantizar un "entorno seguro". Para la Unión Europea, que enviará a 16 delegaciones y a cientos de miles de aficionados, el optimismo de Zúrich resulta insultante frente a las cifras de homicidios en las inmediaciones del Estadio Akron.

Desde mi punto de vista, los anfitriones de grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA y los responsables de la organización del torneo, incluida la FIFA, tienen la responsabilidad de garantizar que los equipos participantes y los aficionados que asisten a ellos tengan garantizada su seguridad", sentenció Micallef en una entrevista para el medio POLITICO.

El factor Trump

Si en el sur del río Bravo el problema es el narcotráfico, en el norte el conflicto es de orden estatal. La administración de Donald Trump ha llevado la tensión con Irán a un punto de no retorno. La retórica bélica de la Casa Blanca ha permeado incluso en la logística deportiva. Trump ha sido enfático al señalar que Estados Unidos "no sería un lugar seguro" para los futbolistas de Irán.

A esto se suma la barrera burocrática. Actualmente, no existen procedimientos claros para la emisión de visas para ciudadanos iraníes, lo que de facto deja fuera del torneo a una de las aficiones más apasionadas de Asia.

Micallef expresó su profunda preocupación por la opacidad de la FIFA respecto a estos protocolos de seguridad, especialmente ante el uso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los operativos de los estadios, una decisión que ha encendido las alarmas tras incidentes letales recientes en suelo estadounidense.

Tras la escalada de tensiones que hemos presenciado en los últimos días, hemos solicitado nuevamente garantías para todos los que viajan al Mundial. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los anfitriones de este importante evento deportivo mundial participa en una guerra, es legítimo que se ofrezcan garantías desde el punto de vista de la seguridad pública", declaró el funcionario europeo a POLITICO

FIFA y la Junta de Paz: ¿Altruismo o estrategia política?

La controversia no termina en las fronteras. La reciente asociación de la FIFA con la "Junta de Paz para Gaza", impulsada por la administración Trump, ha levantado sospechas en el seno de la Unión Europea. La donación de 75 millones de dólares para infraestructura deportiva en la zona de conflicto, anunciada casi simultáneamente con ataques de misiles entre Estados Unidos e Israel contra Irán, es vista por Bruselas como un intento de marginar a organismos multilaterales como la ONU.

Infantino, quien se ha mostrado cercano a los círculos de poder en Washington, enfrenta ahora el cuestionamiento de si la FIFA está siendo utilizada como una herramienta de normalización diplomática en medio de un conflicto bélico activo. Micallef fue tajante al exigir que el organismo rector del futbol regrese a los canales tradicionales de cooperación internacional.

La FIFA tiene mucho que explicar al respecto. Como comisario europeo responsable de Deportes, prefiero colaborar con organizaciones multilaterales, organizaciones que respetan el orden internacional basado en normas, como la UNESCO y UNICEF".

A poco menos de 100 días del pitazo inicial, el Mundial de 2026 se perfila como el más complejo de la historia.