Trump afirma que Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país no necesita del estrecho de Ormuz y amenazó con dejar el control de la vía marítima a los países que dependen de ella.

En su publicación señaló que, como “el país más poderoso del mundo”, Estados Unidos no requiere “la ayuda de nadie” y que podría “acabar con lo que queda del Estado terrorista iraní” para obligar a sus aliados a asumir responsabilidades en la seguridad del paso estratégico.

Las advertencias de Trump se producen un día después de que acusara a la OTAN de cometer “un error muy tonto” al rechazar su llamado para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El mandatario también criticó a países como Australia, Japón y Corea del Sur, que se negaron a participar en una coalición militar para asegurar la navegación en la zona, argumentando que no se trata de una guerra iniciada por ellos.

El estrecho de Ormuz como punto estratégico

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del comercio marítimo mundial de hidrocarburos, lo que lo convierte en una de las rutas más sensibles para la economía global.

Los ataques iraníes contra buques en la zona han incrementado la tensión y han sido interpretados como represalias por la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

En un segundo mensaje, Trump recordó que “Irán es considerado, por todo el mundo, como el ESTADO PATROCINADOR DEL TERRORISMO NÚMERO UNO” y afirmó que su gobierno está dejando al país “fuera de juego rápidamente”.

Estas declaraciones se suman a la narrativa oficial estadounidense que busca presentar a Irán como el principal responsable de la inestabilidad regional.

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, han muerto el líder supremo iraní, Alí Jamenei, gran parte de la cúpula militar de la República Islámica, cientos de iraníes, incluidos civiles y niños, y al menos trece militares estadounidenses.

Aunque Washington asegura haber “diezmado al Ejército iraní” y se adjudica la victoria, Teherán continúa respondiendo con ataques contra Israel y contra países de la región donde Estados Unidos mantiene embajadas y presencia militar.

Con información de AFP.