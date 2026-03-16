VIDEO: Gianni Infantino aparece en semifinal del Clásico Mundial apoyando a Italia en Miami

MIAMI. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al aparecer en el loanDepot Park durante la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol, donde Italia se enfrentó a Venezuela en busca de un lugar en la final del torneo.

En uno de los palcos del estadio también se encontraba Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, ambos vistiendo jerseys de la selección italiana y siguiendo de cerca el encuentro en una escena poco habitual que reunió a dos de las figuras más influyentes del futbol mundial en un evento de beisbol.

La presencia del dirigente fue mostrada en la transmisión de Fox Sports en Estados Unidos, aunque de manera llamativa no fue presentado en el sonido local del estadio, por lo que su aparición pasó prácticamente desapercibida para muchos de los aficionados presentes en Miami.

La visita de Infantino no es casual. En días recientes, el presidente de la FIFA fue invitado por el empresario Marcelo Claure, quien lo recibió junto a su familia en su residencia en el sur de Florida. Durante ese encuentro privado, compartieron una velada acompañada por la chef catalana Martina Puigvert, en un ambiente que reflejó la cercanía entre figuras clave del deporte internacional.

Además, Miami se prepara para ser uno de los escenarios principales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins, albergará siete partidos, incluidos encuentros de fase de grupos como Arabia Saudita contra Uruguay, Uruguay ante Cabo Verde, Escocia frente a Brasil y Colombia contra Portugal, además de un duelo de dieciseisavos de final, uno de cuartos y el partido por el tercer lugar.

En ese contexto, la presencia de dos de los máximos dirigentes del futbol mundial en un evento de beisbol también refleja la interconexión entre disciplinas deportivas y el creciente protagonismo de Miami como punto de encuentro para eventos de talla global.

Mientras tanto, en el terreno de juego, Italia buscaba seguir sorprendiendo en el Clásico Mundial tras su paso sólido en el torneo, ahora con un respaldo de alto perfil en las gradas.