Cree en milagros: Arbeloa invoca la mística del Real Madrid para dar la vuelta ante el Bayern en Champions

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó que su equipo mantiene intactas sus opciones en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League pese a la derrota 2-1 sufrida en casa ante el Bayern de Múnich.

El conjunto alemán tomó ventaja en el partido de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Luis Díaz al minuto 41 y de Harry Kane al 46. Kylian Mbappé descontó al 74 para el equipo local, resultado que mantiene abierta la serie de cara al encuentro de vuelta en el Allianz Arena.

Arbeloa aseguró tras el encuentro que el marcador no refleja la capacidad ofensiva de su equipo y subrayó que la eliminatoria está al alcance.

“Estamos vivos. Nos falta sólo un gol. Es una lástima que no hayamos aprovechado mejor nuestras oportunidades”, declaró.

El entrenador destacó la actuación del portero rival, Manuel Neuer, como un indicador del volumen de juego generado por su equipo. Según explicó, las intervenciones del guardameta alemán evidencian que el conjunto blanco puede hacer daño en el partido de vuelta.

El hecho de que el mejor jugador del Bayern esta noche haya sido Neuer demuestra que podemos hacerle mucho daño”, señaló Arbeloa. Añadió que dentro del vestuario existe convicción de cara al segundo partido y que los jugadores ya proyectan un resultado favorable en territorio alemán.

El técnico también apeló al historial del club en la competición europea. Indicó que el equipo se aferra a su trayectoria como el máximo ganador del torneo para encarar el desafío en Múnich.

Si hay algún equipo capaz de ganar allí, es el Real Madrid”, afirmó.

Arbeloa consideró que el resultado estuvo condicionado por errores puntuales en la salida de balón.

Hemos cometido dos pérdidas que había que evitar y ante estos equipos si cometes estos errores lo pagas”, explicó.

Arbeloa opina sobre el arbitraje

Además, se refirió a decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el desarrollo del encuentro. Cuestionó la tarjeta mostrada a Aurélien Tchouaméni, que lo dejará fuera del partido de vuelta, y señaló una acción sobre Mbappé que consideró merecedora de expulsión.

Sobre la ausencia de Jude Bellingham en plenitud física, Arbeloa indicó que el mediocampista atraviesa un proceso de recuperación progresiva. Explicó que espera contar con su aporte en el duelo definitivo por su capacidad para conducir el juego y superar líneas rivales.

El Real Madrid viajará a Alemania con una desventaja mínima en el marcador global. Arbeloa reiteró que el equipo afrontará el compromiso con la intención de ganar y avanzar a semifinales.