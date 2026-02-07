El costo del liderato: Gabriel Milito confirma gravedad de la lesión de Luis Romo

El paso perfecto del Guadalajara en el Clausura 2026 ha cobrado una factura muy alta en la quinta jornada, donde la victoria de 2-1 sobre Mazatlán tuvo un precio: una lesión sobre Luis Romo, quien ahora podría perderse el Clásico Nacional la próxima semana ante las Águilas del América.

Chivas logró cinco triunfos al hilo para alcanzar 15 puntos, cinco por encima de Tigres. El cuerpo técnico de Gabriel Milito terminó el encuentro con las alarmas encendidas por la baja que puede representar Romo en la defensa del Rebaño.

Mientras la afición celebraba el liderato, en la cancha la imagen fue preocupante: Romo pidió su cambio tras sentir un "pinchazo" que le impidió apoyar la pierna, haciendo señas inequívocas a la banca de haberse “roto”. En la conferencia de prensa posterior, el rostro de Milito dejó entrever que existe preocupación.

¿Qué sucedió y cuánto tiempo estaría fuera Luis Romo?

El estratega argentino fue realista y, aunque pidió esperar a los exámenes médicos de rigor, adelantó que el panorama no es alentador para el seleccionado nacional. Romo sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo, una zona delicada que suele requerir semanas de reposo absoluto.

“Con respecto a Luis Romo, tuvo una molestia importante en el posterior y habrá que hacer estudios para saber los resultados. Es muy pronto para saber con certeza qué fue lo que pasó, pero da la sensación de que le va a costar tal vez unos partidos. Ojalá que no”, explicó Milito en la conferencia posterior al partido.

Bajo este escenario y a falta del comunicado oficial, todo apunta a un desgarre muscular. De confirmarse, Luis Romo estaría fuera de actividad alrededor de un mes, perdiéndose la etapa más crítica del calendario: el Clásico Nacional contra el América de la próxima semana, así como las visitas de alto calibre ante Cruz Azul y Toluca.

Castillo, la luz al final del túnel

No todas fueron malas noticias para el Rebaño. José Castillo, quien también abandonó el terreno de juego, parece haber sufrido solo un susto. Milito aclaró la situación del joven zaguero: “José Castillo tuvo una situación en el tobillo, es algo leve. Se va a recuperar bien”.

Con Romo en duda, Milito debe analizar sus opciones. “No es fácil ganar 5 partidos seguidos... ahora tenemos una semana donde tomaremos la decisión de cómo jugar”, sentenció el técnico.