Un millón de turistas consumieron en comercios familiares de CDMX en el Mundial

De los cuatro millones de turistas que llegaron a la Ciudad de México durante el Mundial, alrededor de un millón de ellos consumieron en alguno de los 85 mil negocios familiares capitalinos y dejaron una derrama económica de 22 mil 678 millones de pesos, informó Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX).

En promedio cada turista gastó unos 22 mil 500 pesos, lo que reflejó que el Mundial de fútbol permeó a los negocios de barrio, agregó. “Fue la oportunidad de demostrar que el desarrollo económico de una ciudad también se construye desde sus mercados, sus restaurantes, sus comercios, sus tiendas de barrio y de los miles de micros y pequeñas empresas que todos los días levantan la cortina”, dijo.

Venta de máscaras y artículos relacionados con el Mundial 2026 Foto: Especial

En el Estudio del Impacto del Mundial 2026 sobre los pequeños negocios familiares de México, elaborado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y que fue presentado este miércoles, se determinó que el torneo de fútbol movió el consumo. “Tanto el aficionado local como el visitante extranjero gastaron en lo que rodea al partido –comida, bebida, pantallas, reunión- y lo hicieron de forma concentrada, en las sedes, en Fan Fest y el entorno del estadio.

Los recuerdos que están a la venta en la tienda oficial en el Mundial 2026 Sebastían Díaz de León

El estudio detalló que “el comercio de proximidad -alimentos, bebidas, abarrotes, artículos de consumo- captó ese gasto en todas partes; el turismo de experiencia, que depende de que el visitante busque y contrate servicios locales, apenas se movió”.

Una de las conclusiones del estudio es que la informalidad es el techo que impide que la derrama de los grandes eventos baje al pequeño negocio. “Lo alcanza el consumo local en efectivo, pero lo deja fuera la demanda de mayor valor, el cliente internacional que paga digital y busca en plataformas”, señala.

El hospedaje en plataformas impulsó el consumo en los barrios porque por cada peso que los turistas gastaron en alquilar una habitación, desembolsaron otros seis en los negocios locales cercanos, dijo Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de Airbnb México. “Entre el 45 y 50 por ciento de los viajeros, que se quedaron en época del Mundial en las 16 alcaldías, pasó su tiempo en la colonia donde se hospedó. Por eso también hay una correlación importante de este gasto del viajero en estos pequeños comercios de barrio y sobre todo en aquellas zonas alejadas de los corredores tradicionales”, dijo.

Carlos Martínez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística, informó que cuatro millones de turistas visitaron la Ciudad de México durante el Mundial.

Se trató de turistas de, al menos, 84 nacionalidades, ello se pudo determinar con el registro del país de emisión de sus tarjetas de crédito o débito con las que pagaron en la capital. "Para la Ciudad de México el Mundial fue un evento muy exitoso. Número uno, tenemos los datos que da la Asociación de Bancos de México de que el gasto hecho de tarjetas de crédito y débito en toda la Ciudad de México durante junio, si comparamos junio del 2025 contra junio del 2026, datos exclusivamente de tarjetas de crédito y débito, hubo un aumento de 44 millones de pesos, es decir, 30 por ciento más de pago en tarjetas de crédito y débito, y creo que esto es un éxito”, dijo.