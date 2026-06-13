Refuerzan seguridad y pruebas de alcoholemia en Fan Fest del Zócalo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzaron los controles de acceso, vigilancia y prevención en el Zócalo capitalino, donde miles de aficionados nacionales y extranjeros se congregan para seguir las actividades del Mundial 2026 en el Fan Fest y los Festivales Futboleros instalados en distintos puntos del Centro Histórico.

Durante los dos primeros días de la justa mundialista, los uniformados únicamente resguardaban las entradas al Fan Fest; sin embargo, este sábado personal de la corporación realizó revisiones a los asistentes nacionales y extranjeros, antes de ingresar a la plancha del Zócalo, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos prohibidos, armas o alcohol.

La SSC añadió que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad para quienes acuden a disfrutar de los encuentros mundialistas y actividades recreativas organizadas en torno al torneo.

Foto: SSC

Además de revisar mochilas, se les recuerda de “la importancia de no conducir bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica”.

En tanto, en los accesos a los 18 Festivales Futboleros, instalados por el gobierno en las 16 alcaldía, se aplican pruebas voluntarias de alcoholemia a los asistentes, como parte del operativo Conduce Sin Alcohol Mundialista.

La SSC informó que estas acciones buscan fomentar una cultura de prevención y reducir la posibilidad de accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Foto: SSC

La dependencia también mantiene recorridos permanentes de vigilancia, atención ciudadana y supervisión de accesos y salidas, con el apoyo de personal operativo desplegado en las zonas de mayor concentración de personas.

Prohibido ingresar alcohol, comida y armas

Para ingresar al Fan Fest y a los Festivales Futboleros está prohibido portar mochilas o bolsas de gran tamaño, así como sustancias ilícitas, drogas, latas de pintura, alimentos y bebidas, cigarros, encendedores, vapeadores, pirotecnia, armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, envases de vidrio o latas y bombas de humo.

La SSC exhortó a los asistentes a seguir las indicaciones del personal de seguridad, respetar las medidas establecidas para que las celebraciones del Mundial 2026 se desarrollen de manera ordenada y segura para todas y todos los asistentes.