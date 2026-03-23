Cooper Lutkenhaus, un adolescente en la élite del atletismo mundial

A sus 17 años, el estadounidense Cooper Lutkenhaus, presentado como la nueva estrella del mediofondo, se colgó este domingo la medalla de oro en los 800 metros del Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun, en una prueba donde el español Mohamed Attaoui fue bronce.

Lutkenhaus, que el pasado septiembre en Tokio se convirtió en el atleta más joven en representar al Team USA en un Mundial, terminó la prueba en Polonia con un tiempo de 1 minuto, 44 segundos y 24 centésimas.

La medalla de plata fue para el belga Eliott Crestan (1:44.38) y Attaoui, que se presentaba con buenas expectativas para luchar por el título, se quedó con el bronce al acabar en 1:44.66.

Foto: AFP.

Lutkenhaus atrajo ya los focos en el Mundial de Tokio, pero por su juventud, al afrontar esa cita con apenas 16 años y después de haber sorprendido siendo segundo en el campeonato clasificatorio de su país. En la capital japonesa quedó eliminado a las primeras de cambio, en la primera ronda.

Esta temporada, Lutkenhaus había avisado de su progresión imponiéndose en el campeonato de su país en pista cubierta, todo un presagio de este éxito en Polonia, en su mayor éxito hasta el momento.

Mohamed Attaoui logra su prmera medalla en un Mundial

Por su parte, Mohamed Attaoui, nacido en Marruecos hace 24 años y que representa a España, el país al que se mudó con su familia siendo niño, consigue su primera medalla en una cita planetaria, después de ser quinto tanto en los Juegos Olímpicos de París 2024 como en el Mundial al aire libre de Tokio 2025.

Esta metal se añade a la medalla de plata que logró en los 800 metros del Europeo de Roma 2024.

España sumó así su cuarto metal en este Mundial indoor en Torun, después del oro de Mariano García este domingo en 1.500 metros y las platas logradas el sábado por el relevo mixto 4x400 metros y Quique Llopis (60 m vallas).

Con información de AFP.

*mcam