¡Orgullo Tricolor! Exjugador de Pumas es nuevo director técnico en el Real Madrid

El exfutbolista mexicano Santiago Palacios asumió la dirección técnica del Real Madrid Juvenil C para la temporada 2026-2027. Esta categoría, que corresponde a la división Sub-16, representará su primera experiencia como entrenador principal dentro de la estructura de las fuerzas básicas del club español, tras haber trabajado en la institución durante el año anterior.

Palacios, originario de Cuernavaca y con nacionalidad francesa, tiene 35 años y se desempeñó la campaña pasada como segundo entrenador del Cadete A junto a Carlos Cura. Su debut en el banquillo del Juvenil C se registró con una victoria de 3-0 frente a la Escuela Municipal en el inicio del torneo actual.

Trayectoria de Palacios en el futbol profesional

Antes de incursionar en la dirección técnica, Santiago Palacios desarrolló una carrera como delantero profesional. Comenzó su formación en divisiones inferiores en México y destacó en la temporada 2008-2009 con el Ajax Jiutepec, equipo donde anotó 27 goles en 32 compromisos. Este rendimiento propició su posterior incorporación a las fuerzas básicas de Pumas.

Debido a su pasaporte europeo, continuó su trayectoria en los Países Bajos, donde firmó con el club De Treffers. En dicha institución completó su campaña más productiva en la temporada 2014-2015, sumando 27 anotaciones en 28 partidos jugados. Posteriormente, formó parte de planteles como el Roda JC, MVV Maastricht, Atlético de San Luis, CF San Agustín, CF Pozuelo y Las Rozas FC.

Con este nombramiento, Palacios continuará su etapa formativa desde los banquillos de La Fábrica del Real Madrid, donde tendrá la responsabilidad de gestionar el desarrollo deportivo de los futbolistas de la cantera madridista en la categoría Sub-16.