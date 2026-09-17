¡Gilberto Mora gana su primer título con los Xolos de Tijuana! Se corona en la Baja Cup

La joven promesa del futbol mexicano, Gilberto Mora, ya acumula dos títulos en su palmarés profesional: la Copa Oro de la Concacaf 2025, con la Selección Mexicana, y recientemente la Baja Cup con los Xolos de Tijuana.

El futbolista de 17 años debutó con los Xolos hace dos años y hasta el momento no había ganado nada con el club. La última ocasión que el equipo conquistó un campeonato fue hace casi 14 años, en el Apertura 2012. Pero ahora, en la segunda edición de la Baja Cup, el conjunto de Tijuana se llevó el título.

Los Xolos de Tijuana se impusieron a San Diego en el Estadio del equipo de la MLS. @Xolos

¿Cómo fue que ganó Xolos de Tijuana la Baja Cup?

En la alineación para esta segunda edición, el técnico Sebastián Abreu aprovechó para colocar a otros jugadores de la plantilla que no acostumbran a salir de titulares en el torneo doméstico, por lo que Morita no entró a la cancha sino hasta la segunda mitad del partido.

Tijuana fue el primero en abrir el marcador al minuto 33’, con gol de su canterano David Orduño. Esta diana quedará en su memoria al ser su primer gol como profesional.

Poco antes del término del primer tiempo, al inicio del tiempo de descuento, Osvald Søe marcó el empate.

Ya en acciones de la segunda mitad, el mediocampista Iván Tona se encargó de devolver la ventaja al equipo fronterizo mexicano en el minuto 81’, sentenciando el marcador final de 2-1.

¿Qué es la Baja Cup?

El 4 de septiembre de 2025, San Diego FC y el Club Tijuana anunciaron en conjunto la primera edición de la Baja Cup. Este encuentro se dio gracias a una alianza establecida entre ambos en 2024. El partido se llevará a cabo anualmente como un amistoso en conmemoración a los festejos por el inicio de la Independencia de México.

La razón por la que ambas entidades decidieron crear una unión de cinco años es para celebrar la cultura y el futbol de la región. Incluso, para representar la unidad entre ambos territorios el logo de la Baja Cup contiene los dos monumentos más emblemáticos de las dos regiones: el Puente Coronado (San Diego) y el Arco de Tijuana.

¿Cuándo es el próximo partido de los Xolos?

El Club Tijuana volverá a los campos de la Liga MX este domingo 20 de septiembre a las 6:00 pm contra Pachuca, en el Estadio Hidalgo para la Jornada 9 del Apertura 2026.

Tijuana se encuentra en la séptima posición de la tabla con 13 puntos y el Pachuca en la décima con 11 puntos.

Los Xolos llegan para el partido del fin de semana mejor posicionados y con una victoria internacional reciente; no obstante, el 11 de septiembre perdieron contra el Querétaro 0-1, mientras que el Pachuca le ganó ese mismo día al Atlante 0-3 en su antecedente en el torneo mexicano.