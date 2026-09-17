Bills estrenan estadio ante Lions: Dónde ver la Semana 2 de la NFL en México

La Semana 2 de la NFL comienza este jueves con un duelo estelar de invictos (1-0) entre los Buffalo Bills y los Detroit Lions, marcado por el histórico estreno del nuevo Highmark Stadium. Esta imponente obra arquitectónica, construida con una inversión de 2.2 mil millones de dólares, abrirá sus puertas por primera vez en temporada regular para albergar este choque de Thursday Night Football.

Los Bills buscarán defender su nueva casa frente a una de las ofensivas más potentes y explosivas de la liga. Detroit llega encendido tras una exhibición terrestre implacable comandada por su gran estrella, el corredor Jahmyr Gibbs, quien viene de castigar con 156 yardas y dos anotaciones en su debut. Con una línea de apuestas que proyecta un total de 55.5 puntos, el espectáculo aéreo de Josh Allen frente al arsenal de los Lions promete una batalla épica y de alta puntuación.

Cowboys, con la presión de ganar en casa ante Washington

Por su parte, los Dallas Cowboys debutarán en casa este domingo en el AT&T Stadium frente a los Washington Commanders en un duelo clave de la NFC Este, donde ambos equipos buscan su primera victoria de la temporada tras caer en la Semana 1.

A pesar de sus bajas defensivas, los Cowboys parten como favoritos por 4.5 puntos, respaldados por el gran historial de Dak Prescott ante Washington, mientras que los Commanders apostarán por el liderazgo del novato Jayden Daniels y su ofensiva para dar la sorpresa en territorio texano.

Kansas City Chiefs tuvo un gran comienzo de temporada con una contundente victoria sobre los Denver Broncos. AFP

¿Dónde ver la Semana 2 de la NFL en México? Canales y horarios

Jueves 17 de septiembre

Detroit Lions @ Buffalo Bills | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports / FOX Sports Premium

Domingo 20 de septiembre (Ventana de las 11:00 hrs)

Pittsburgh Steelers @ New England Patriots | TV Abierta: Canal 5 | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

TV Abierta: Canal 5 | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass New Orleans Saints @ Baltimore Ravens | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports

| TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports Cincinnati Bengals @ Houston Texans | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports

| TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports Carolina Panthers @ Atlanta Falcons | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

| TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Minnesota Vikings @ Chicago Bears | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

| TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Green Bay Packers @ New York Jets | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

| TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Cleveland Browns @ Tampa Bay Buccaneers | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

| TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Filadelfia Eagles @ Tennessee Titans| TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 20 de septiembre (Ventana de la tarde)

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports

| 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

| 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Washington Commanders @ Dallas Cowboys | 14:25 hrs | TV Abierta: Canal 5 | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

| 14:25 hrs | TV Abierta: Canal 5 | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass Miami Dolphins @ San Francisco 49ers | 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports

| 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX Sports Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals| 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 20 de septiembre (Sunday Night Football)

Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | 18:20 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Lunes 21 de septiembre (Monday Night Football)

New York Giants @ Los Angeles Rams | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Resumen rápido para sintonizar los partidos en México