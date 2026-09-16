Alarma en la Selección Mexicana: Raúl Jiménez sale lesionado con los Wolves en Inglaterra

Raúl Jiménez pidió su cambio en la recta final de la primera mitad del duelo de los Wolverhampton Wanderers ante el Everton en la tercera ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga) del balompié inglés.

El delantero mexicano sufrió un golpe en la rodilla izquierda en una acción en la que quiso recuperar el balón. De inmediato pidió ser sustituido y su sitio lo ocupó el delantero inglés Adam Armstrong a partir del minuto 37. Jiménez charló un momento con el entrenador antes de dirigirse directamente a los vestuarios, acompañado del personal médico del club.

El delantero tricolor de los Wolves recibió atención médica en el césped, pero no necesitó de ayuda externa para abandonar el campo por su propio pie. Sí mostraba una visible molestia en el semblante en el momento en que sufrió el impacto, cuando el duelo se encontraba igualado sin goles y sin que él hubiera podido generar alguna acción de peligro. Antes de retirarse, Jiménez únicamente había ejecutado el cobro de un tiro libre que pasó lejos del marco defendido por el arquero inglés Jordan Pickford.

¿Qué gravedad tiene la lesión de Raúl Jiménez hoy?

El cuerpo médico de los Wolves evaluará mediante estudios la gravedad del impacto en la rodilla del mexicano. De inicio, el hecho de que abandonara la cancha caminando por cuenta propia deja buenas sensaciones de que el percance puede no ser de gravedad extrema o implicar una ausencia prolongada de los emparrillados europeos.

Peligra su llamado con Rafael Márquez en la Selección Mexicana

De momento, la condición física de Raúl Jiménez impactará directamente en los planes del combinado nacional. Existe un alto riesgo de que no pueda ser considerado en la primera convocatoria oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, grupo con el que afrontará la vital Fecha FIFA que arranca en unos días.

El Tri tiene programada una gira de cuatro partidos en Estados Unidos durante este parón para enfrentarse a rivales como Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

La condición del ariete tricolor también lo deja en serias dudas para el próximo partido de su equipo el domingo 20 de septiembre, donde los Wolves volverán a la acción como locales ante el West Bromwich Albion en las acciones de la EFL Championship.