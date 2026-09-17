Joanna Wietrzyk pide perdón y renuncia al triunfo en el Hyrox tras sufrir grave percance estomacal

La atleta de élite de Hyrox, Joanna Wietrzyk, emitió una disculpa pública tras la controversia desatada el pasado fin de semana durante un evento de fitness bajo techo celebrado en Pekín, China. La competidora continuó en la pista y terminó ganando la carrera a pesar de haber sufrido un severo percance estomacal y haber tenido un episodio de incontinencia fecal durante la mitad del recorrido.

Debido a que esta exigente disciplina combina el atletismo de resistencia con ejercicios funcionales, donde se comparte obligatoriamente el equipamiento comunitario —tales como trineos de empuje, remos fijos y sacos de arena—, su polémica decisión de no abandonar la competencia generó severas críticas por temas de higiene, salud pública y respeto a los demás deportistas.

Tras el revuelo internacional, Wietrzyk anunció de forma oficial a través de sus plataformas que se retira retroactivamente de la carrera y renuncia al triunfo y a los puntos obtenidos en el ranking mundial.

El arrepentimiento de la australiana Joanna Wietrzyk en redes sociales

A través de un extenso comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram, la especialista en fitness expresó su profundo arrepentimiento respecto a su comportamiento en territorio asiático:

Quiero ofrecer mi más sincera disculpa al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de HYROX por lo sucedido durante la carrera en Pekín. Me sentía en perfecta forma física y saludable al inicio de la competencia, sin motivos para esperar ninguna enfermedad”.

Analizando el suceso en retrospectiva, la dueña del récord mundial femenino admitió que la adrenalina de la competencia nubló por completo su juicio en la pista de carrera:

Asunción de culpa: “Lamento profundamente la decisión de no haberme retirado de la pista. Reconozco abiertamente que debí haber tomado una opción diferente. Asumo la total responsabilidad de mi acción de continuar”.

“Lamento profundamente la decisión de no haberme retirado de la pista. Reconozco abiertamente que debí haber tomado una opción diferente. Asumo la total responsabilidad de mi acción de continuar”. Impacto en terceros: “Lamento la incomodidad y la interrupción que causé a los demás atletas que compartieron los aparatos conmigo”.

“Lamento la incomodidad y la interrupción que causé a los demás atletas que compartieron los aparatos conmigo”. Lección de vida: “Sé que mis acciones tuvieron un impacto más allá de mí misma. Estoy aprendiendo de esta dura experiencia; hay cosas más importantes en la vida que competir y hay que saber cuándo es el momento adecuado para dar un paso al costado”.

Las nuevas reglas de sanidad de la organización de Hyrox

El impacto institucional de la trama obligó a la cúpula de la franquicia a tomar cartas en el asunto. El cofundador de Hyrox y tres veces medallista olímpico alemán, Moritz Fürste, también se pronunció de forma enérgica en sus canales oficiales catalogando como “un grave error” del personal de staff no haber reaccionado de forma inmediata para detener a la corredora por cuestiones de sanidad y respeto al resto de competidores.

Asimismo, Fürste confirmó que el organismo ya implementó nuevas reglas y protocolos estrictos de seguridad, desinfección en tiempo real e higiene biológica en todas sus sedes internacionales para evitar de forma tajante que un escenario disruptivo similar vuelva a ocurrir en futuras competencias de la marca.