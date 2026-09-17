Oribe Peralta respalda a Rafa Márquez en Selección: "Los procesos son importantes"

Este día, Rafael Márquez anunció su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana y ante ello, Oribe Peralta destacó la buena decisión de la FMF de mantener al excapitán como el timonel rumbo al Mundial 2030.

Durante su participación en el Guadalajara Open, el ‘Cepillo’ destacó que ratificar a Rafita como DT Nacional fue una excelente decisión.

Muy bueno, esperemos que siga con esa inercia, con esa estrategia porque los procesos son importantes”, refirió.

Rafael Márquez fue presentado como técnico de la Selección Mexicana Mexsport

Oribe puntualizó que Rafa deberá de hacer un gran esfuerzo con el Tricolor, sobre con su continuidad en el banquillo, ya que eso será fundamental para tener mejores resultados y jugadores.

Empecemos a ver los procesos tanto de los clubes como de la Selección y exigir que se tenga un buen proceso a futuro porque eso es lo que te va a dar mayores jugadores de calidad”, señaló.

Oribe elogia a la Hormiga González

Como el buen goleador que en su momento fue, Oribe Peralta no escatimo en elogios para Armando González, quien continúa mostrando su calidad en el terreno de juego con el Olympiacos.

Es un gran delantero, necesita seguir jugando, seguir acumulando experiencia, creo que hará una gran carrera en Europa”, comentó.

Y añadió que “Esperemos que le vaya muy bien, que siga concentrado como hasta ahora y se enfoque en lo que realmente es el futbol porque la carrera dura muy poco”.

La Hormiga González figura dentro de la primera convocatoria de Rafa Márquez con el Tricolor y ante la lesión de Raúl Jiménez y la poco actividad de Santiago, seguramente Armando podría ser el titular en estos primeros partidos del proceso del ‘Kaiser’.