Pochettino da conocer la renovada convocatoria de Estados Unidos para el duelo ante México

El Director Técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino dio a conocer una renovada convocatoria de jugadores que utilizará para los encuentros amistosos que sostendrá en las próximas dos semanas, correspondientes a la fecha FIFA, donde figura la Selección Nacional de México comandada por Rafael Márquez.

El representativo de las barras y las estrellas -que promedia 21.8 años- se medirá ante Perú el próximo 26 de septiembre, contra Chile el 29 de septiembre, se enfrentará contra la Selección Mexicana el 3 de octubre y finalmente, ante Canadá el 6 de octubre.

El llamado del estratega argentino destaca la convocatoria de elementos jóvenes (entre 16 y 20 años) como Cavan Sullivan, Mathis Albert, Diego Kochen, Adri Mehmeti y Zavier Gozo, jugadores que por cierto no participaron en la pasada Copa del Mundo.

Las ausencias destacadas en la lista de Pochettino, incluido Alejandro Zendejas

Dentro de los jugadores “clásicos” que acostumbraban representar a Estados Unidos y que en esta oportunidad no fueron considerados está la ausencia de Christian Pulisic, del Milan, figura y capitán del equipo. No fue incluido en esta nómina debido a que continúa en proceso de recuperación tras la lesión sufrida durante el Mundial.

Tampoco fue considerado Weston McKennie, de la Juventus. El mediocampista referente y pilar del esquema estelar no forma parte de este campamento, ya que Pochettino optó por darle descanso y probar a juveniles en esa zona.

Tim Ream, de Charlotte, quien es uno de los líderes del vestuario de los últimos dos ciclos mundialistas no aparece en el llamado, cediendo su lugar a defensores más jóvenes en el inicio del nuevo proceso. Tampoco Alejandro Zendejas, atacante de las Águilas del América y quien se viene recuperando de una lesión.

El guardameta Matt Turner, del New England Revolution, quien fuera titular en uno de los duelos del último Mundial no fue citado, abriendo la puerta a arqueros con menos rodaje internacional como Matt Freese y el juvenil Diego Kochen.

Finalmente, Timothy Weah y Folarin Balogun tampoco entraron en la nómina de atacantes para esta fecha FIFA, lo que le da margen al Director Técnico para evaluar alternativas jóvenes como Justin Ellis o Julian Hall en ofensiva.