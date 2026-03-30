Bakambu ve en Fidalgo un aliado ideal y sueña con enfrentarlo en el Mundial 2026

GUADALAJARA. Hay historias que parecen lejanas, hasta que te das cuenta de que el futbol une más de lo que imaginamos.

En la selección del Congo no solo hay ilusión, también hay jerarquía. Futbolistas que compiten en la élite, en escenarios como la Premier League y LaLiga, donde cada fin de semana se mide el más alto nivel y que ahora tienen un puente directo con el futbol mexicano.

El congoleño Cédric Bakambu, actual jugador del Real Betis, comparte vestidor con el recién naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo. Son 2 historias que cruzan culturas y dialogan a través de un balón.

Es un jugador que me gusta mucho, para mí es muy fácil jugar con Álvaro Fidalgo, tiene calidad, busca siempre las asistencias y yo como delantero es muy fácil jugar con él, espero enfrentarlo en el Mundial”, señaló Bakambu.

Antes de aterrizar en México, el delantero africano buscó referencias de primera mano sobre el escenario en el que ahora se juega buena parte del futuro de su selección. Ahí apareció nuevamente el nombre de Fidalgo, quien le habló del inmueble y del entorno que encontraría.

Antes de venir a México le pregunté a Fidalgo sobre el estadio, el ambiente y me ha dicho que es una cancha espectacular y lo pudimos ver en el partido de Jamaica contra Nueva Caledonia”, añadió Bakambu.

El atacante del Betis también fue consultado sobre Andrés Guardado, histórico del club verdiblanco. Sin embargo, dejó ver que no lo tiene muy presente dentro de su recorrido en el equipo español.

Con la ilusión a flor de piel, y a solo 90 minutos de volver a una Copa del Mundo, el Congo desea quitarse la espina de aquella desastrosa participación de Alemania 1974, cuando todavía competía como Zaire y perdió todos sus partidos.

Más allá de ese antecedente, el presente del conjunto africano está marcado por la oportunidad de reescribir su historia. En la antesala del compromiso decisivo, el discurso de Bakambu dejó claro que el enfoque está puesto por completo en el reto inmediato.